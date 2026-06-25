Archivo - SEPD señala que el drenaje biliar en cáncer de páncreas puede facilitar llegar a mejores condiciones a cirugía y terapia - PANUWAT DANGSUNGNOEN/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD) y especialista del Hospital Río Hortega de Valladolid, la doctora Marina Cobreros, ha manifestado que el drenaje biliar en cáncer de páncreas puede facilitar que el paciente "llegue a mejores condiciones a la cirugía o a los tratamientos oncológicos".

"Cuando recuperamos el flujo biliar hacia el intestino, no solo desaparecen síntomas como la ictericia, sino que también mejora el estado nutricional del paciente", ha indicado durante su reciente participación en el 85º Congreso de esta sociedad científica, cita celebrada en Sevilla en la que los expertos han señalado que "la obstrucción de las vías biliares es una de las complicaciones más frecuentes" en este tumor.

En este sentido, han indicado que "puede provocar síntomas muy incapacitantes, como ictericia (coloración amarillenta de la piel derivada del aumento de la bilirrubina en sangre), picor intenso, pérdida de apetito o cansancio". "Además de afectar a la calidad de vida, esta situación puede dificultar la cirugía o la administración de tratamientos oncológicos", han señalado.

Ahondando en la ictericia, han manifestado que esta es "el principal signo de alarma de la obstrucción biliar", el cual "puede aparecer cuando la bilis no llega correctamente al intestino". "Esta obstrucción también puede ocasionar alteraciones en la coagulación, malnutrición y un deterioro general del estado del paciente", han explicado, para añadir que "aparece hasta en un 30 por ciento de los pacientes de cáncer de páncreas, porcentaje que puede alcanzar el 70 por ciento cuando el tumor se localiza en la cabeza de este órgano".

Es en este contexto en el que han puesto en valor el drenaje biliar, "un conjunto de técnicas destinadas a disminuir la presión en la vía biliar y restablecer el flujo normal de la bilis". El "objetivo" de esta técnica es "disminuir los síntomas derivados del bloqueo y mejorar el estado general del paciente", han subrayado, al tiempo que han afirmado que "suele indicarse cuando se documenta una obstrucción causada por el cáncer de páncreas y aparecen ictericia o niveles elevados de bilirrubina".

TRATAMIENTO INDIVIDUALIZADO

"No obstante, la decisión debe individualizarse", han aclarado, tras lo que han expuesto que "aunque lo más frecuente es que sea necesario para evitar las complicaciones y síntomas derivados de la obstrucción, en algunos casos, como cuando el tumor es operable y la cirugía va a realizarse en menos de dos semanas, puede optarse por no realizarlo".

Al respecto, Cobreros ha puesto de relieve "la importancia del abordaje multidisciplinar". "Actualmente, existen múltiples opciones para realizar el drenaje biliar en pacientes de cáncer de páncreas", por lo que "es fundamental tomar las decisiones de forma conjunta con el resto de los especialistas e individualizar el tratamiento en cada caso", ha abundado.

Además, los especialistas han indicado que "las opciones disponibles para realizar el drenaje biliar han evolucionado notablemente", siendo "la técnica más utilizada tradicionalmente" la "colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE)", que es "un procedimiento endoscópico que permite acceder a la vía biliar y resolver la obstrucción". "En los últimos años, la incorporación de la ecoendoscopia ha ampliado las posibilidades terapéuticas", han agregado.

En este sentido, han asegurado que "las técnicas de ecoendoscopia utilizan una sonda ecográfica incorporada al endoscopio, lo que permite visualizar estructuras internas con gran precisión y acceder a ellas de forma mínimamente invasiva". "Mediante la ecoendoscopia, conseguimos tasas de éxito técnico y clínico similares a las de técnicas como la CPRE, con tasas incluso menores de complicaciones", ha señalado, por su parte, Cobreros.

Por último, la SEPD, además de señalar que el cáncer de páncreas "se origina en las células pancreáticas y suele diagnosticarse en personas de más de 60 años, con una ligera mayor frecuencia en hombres que en mujeres", ha afirmado que el diagnóstico precoz "continúa siendo uno de los principales desafíos" y "presenta especial dificultad porque el tumor no suele producir síntomas cuando se encuentra en etapas iniciales".