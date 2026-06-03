Archivo - SEPAR señala que "la necesidad de órganos continúa siendo una realidad" pese a que España sea "líder" en trasplantes - MICROSTOCKHUB/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) ha destacado que pese a que España sea "líder mundial" en donación y trasplantes de órganos, y a que se realizaran 556 de estos procedimientos en el área pulmonar en 2025, "la necesidad de órganos continúa siendo una realidad".

"Mantener y reforzar la cultura de la donación sigue siendo fundamental para ofrecer una oportunidad terapéutica a todos los pacientes que la necesitan", ha indicado, y es que "a pesar de los excelentes resultados alcanzados por el sistema español, más de 5.000 personas permanecían en lista de espera para recibir un trasplante al cierre de 2025".

Con motivo de la celebración, este miércoles, 3 de junio, del Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos, esta sociedad científica ha puesto de relieve esta advertencia, aunque ha destacado las últimas cifras generales facilitadas por la Organización Nacional de Trasplantes (ONT). Estas muestran que "durante el pasado año se realizaron 6.334 trasplantes de órganos y se registraron 2.547 donantes, alcanzando una tasa de 51,9 donantes por millón de población", ha expuesto.

"Esta actividad permitió salvar o mejorar la vida de miles de pacientes y consolida más de tres décadas de liderazgo internacional del denominado modelo español de trasplantes", ha continuado, al tiempo que ha agradecido "la generosidad de los donantes y sus familias, auténticos protagonistas de estos resultados". Junto a ello, ha reconocido "la labor de los profesionales sanitarios implicados en todo el proceso de donación y trasplante".

"Cuando hablamos de donación de órganos, solemos pensar en cifras, pero detrás de cada trasplante hay una historia de generosidad extraordinaria", ha subrayado el miembro del área de Neumología Intervencionista, Función Pulmonar y Trasplante de la SEPAR, el doctor Víctor Manuel Mora, quien ha agregado que "para muchos pacientes respiratorios, un trasplante pulmonar no mejora la vida: literalmente les permite seguir viviéndola".

EN CABEZA TAMBIÉN EN EL ÁREA PULMONAR

En este contexto, esta organización, que ha afirmado que en trasplantes pulmonares, España está "entre los líderes mundiales", pese a "un ligero descenso respecto al año anterior", ha sostenido que esta modalidad terapéutica es "una de las más complejas de toda la actividad trasplantadora".

"El trasplante pulmonar representa, en muchos casos, la única opción terapéutica para pacientes con enfermedades respiratorias avanzadas, como la fibrosis pulmonar, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) en fases terminales, la hipertensión pulmonar o determinadas enfermedades raras", ha expresado, tras lo que ha insistido en que, "gracias a la donación, cientos de personas pueden acceder cada año a una alternativa que les permite recuperar calidad de vida y aumentar significativamente su supervivencia".

Para finalizar, y destacando que es necesario "seguir impulsando la innovación y el desarrollo de nuevas estrategias que permitan ampliar el número de órganos disponibles", ha declarado que "España continúa liderando la utilización de la donación en asistolia, que ya representa más de la mitad de todos los donantes fallecidos". Además, "ha contribuido de manera decisiva al crecimiento sostenido de la actividad trasplantadora", ha concluido.