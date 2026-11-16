Archivo - SEPAR reivindica 'CASSANDRA', acción que ha impulsado el cribado de cáncer de pulmón en Cataluña y Castilla-La Mancha - UTAH778/ISTOCK - Archivo

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El miembro de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) y co-coordinador del proyecto 'CASSANDRA', el doctor Juan Carlos Trujillo, ha reivindicado la acción de impulso del cribado de cáncer de pulmón, que "empieza a traducirse en decisiones concretas por parte de las Administraciones", y es que Cataluña y Castilla-La Mancha han anunciado -para 2027- sus primeros programas mediante tomografía computarizada (TC) de baja dosis.

La iniciativa promovida por la sociedad científica "ha contribuido a impulsar este cambio de perspectiva y a demostrar que es posible avanzar hacia un modelo de detección precoz adaptado a nuestro sistema sanitario", ha explicado, al tiempo que ha expuesto que se está "ante un efecto dominó". "Esperamos que anime a otras comunidades autónomas a dar también este paso" en el cribado del cáncer de pulmón, ha manifestado.

De esta forma se ha expresado con motivo de la celebración, el 17 de noviembre, del Día Mundial del Cáncer de Pulmón, conmemoración que ha aprovechado para insistir en que ha comenzado así "una nueva etapa en la prevención de uno de los tumores con mayor mortalidad" en España. "Estos anuncios representan un paso importante hacia la incorporación progresiva del cribado en el Sistema Nacional de Salud (SNS), una estrategia respaldada por la evidencia científica", ha incidido.

Al respecto, Trujillo ha recordado que es necesario avanzar en la detección precoz, ya que el informe 'Las cifras del cáncer en España 2026', elaborado por la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN), muestra que el cáncer de pulmón se ha convertido, por primera vez, en el tumor responsable del mayor número de muertes por cáncer entre las españolas. En 2024, provocó 6.691 fallecimientos, frente a los 6.563 atribuidos al cáncer de mama.

En este sentido, la estimación es que durante 2026 se diagnosticarán 34.908 nuevos casos en el país, de los cuales 11.829 corresponderán a mujeres. Ante ello, "uno de los principales retos en el abordaje del cáncer de pulmón es que, con frecuencia, se diagnostica cuando la enfermedad ya se encuentra en fases avanzadas, lo que limita las posibilidades de tratamiento con intención curativa".

EVIDENCIA CIENTÍFICA

No obstante, la detección mediante TC de baja dosis permite identificar tumores en estadios iniciales, cuando existen más opciones terapéuticas. Así lo evidencian el ensayo clínico europeo 'NELSON' y el estadounidense 'Ensayo nacional de detección de cáncer de pulmón' (NLST, por sus siglas en inglés), que han constatado que el cribado reduce la mortalidad en personas con alto riesgo.

En concreto, el segundo estudio arroja el dato de una reducción relativa del 20 por ciento de la mortalidad por la enfermedad frente al cribado mediante radiografía de tórax. Por su parte, el ensayo 'NELSON' expone un descenso del 24 por ciento a los 10 años entre los hombres que participaron en el programa de cribado, en comparación con quienes no intervinieron.

"El principal problema del cáncer de pulmón es que, con frecuencia, no produce síntomas específicos en sus fases iniciales y, cuando aparecen las primeras manifestaciones clínicas, la enfermedad puede encontrarse ya avanzada", ha sostenido el coordinador del área de Oncología Torácica de la SEPAR, el doctor José Sanz, que ha añadido que, "por eso, identificar a las personas con mayor riesgo y ofrecerles pruebas de detección precoz puede marcar una diferencia importante en su pronóstico".

De cualquier forma, los expertos han subrayado que el cribado debe dirigirse a grupos de población seleccionados en función de su riesgo y desarrollarse dentro de circuitos asistenciales bien definidos, que garanticen tanto la realización de las pruebas como el seguimiento de los hallazgos y el acceso a las pruebas diagnósticas y los tratamientos necesarios. Para ello, apuestan por una estrategia coordinada que permita garantizar criterios homogéneos.