SEPAR reclama una oxigenoterapia más personalizada para mejorar la autonomía y la calidad de vida de los pacientes

Archivo - Imagen de recurso de un hombre con oxígeno. - WWING/ ISTOCK - Archivo

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) ha reclamado una oxigenoterapia más personalizada, que no se limite a garantizar el aporte de oxígeno necesario, sino que tenga también en cuenta la autonomía, la movilidad y la calidad de vida de las personas que necesitan este tratamiento.

"El oxígeno es un tratamiento médico y, como tal, debe estar correctamente indicado, ajustado a las necesidades de cada paciente y reevaluado. No se trata simplemente de administrar más oxígeno o durante más horas, sino de conseguir que cada persona reciba la dosis, el tiempo de utilización y el dispositivo que realmente necesita", ha explicado el coordinador del Área de Sueño, Ventilación y UCRI de SEPAR, Pedro Landete, con motivo del Día Mundial del Oxígeno.

En España, se estima que entre 400.000 y 450.000 personas utilizan oxigenoterapia crónica domiciliaria, una de las principales terapias respiratorias que se administran en el domicilio. En torno a un tercio de las terapias respiratorias domiciliarias corresponde a la oxigenoterapia.

Según indican desde SEPAR, la necesidad de oxígeno y la respuesta al tratamiento pueden variar entre pacientes y también en función de la situación clínica o de la actividad que estén realizando. Por ello, la indicación y el ajuste de la oxigenoterapia deben realizarse de forma individualizada y con un seguimiento continuado por parte de los profesionales sanitarios, incluidos los equipos de enfermería y fisioterapia respiratoria, cuyo papel es clave en la educación del paciente, el manejo del tratamiento y el fomento de la autonomía y la actividad física.

La evidencia disponible muestra que los beneficios de la oxigenoterapia dependen de una correcta selección de los pacientes. Mientras que la oxigenoterapia crónica domiciliaria ha demostrado beneficio en pacientes con hipoxemia crónica grave, no se ha demostrado el mismo beneficio de su utilización sistemática en pacientes con desaturación moderada. Por ello, su indicación, flujo y tiempo de utilización deben individualizarse según criterios clínicos establecidos.

En este sentido, los expertos subrayan que el dispositivo utilizado también es relevante. Las características de las distintas fuentes y sistemas de administración de oxígeno pueden influir en la movilidad y en la capacidad del paciente para realizar sus actividades cotidianas. La elección debe tener en cuenta tanto las necesidades clínicas como el estilo de vida y las actividades habituales de cada persona.

Para SEPAR, uno de los retos de la oxigenoterapia domiciliaria es evitar que el tratamiento se convierta en una barrera para la vida cotidiana. Siempre que la situación clínica del paciente lo permita, disponer de un sistema adecuado debería facilitar que pueda caminar, realizar ejercicio, desplazarse fuera de casa y mantener una vida social activa.

"El objetivo ya no debe ser únicamente proporcionar oxígeno. Debemos conseguir que cada paciente reciba el oxígeno que necesita, con el dispositivo adecuado y de una forma compatible con una vida lo más activa y autónoma posible. El oxígeno es un tratamiento que puede prolongar la vida cuando está correctamente indicado, pero también debe ayudarnos a mejorar cómo viven nuestros pacientes", ha finalizado Landete.