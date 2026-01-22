SEPAR pide reforzar el uso de la espirometría para frenar el infradiagnóstico de patologías respiratorias en España

Archivo - La escasa petición de espirometrías es un problema persistente en el diagnóstico de la EPOC - SEMG - Archivo

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) ha señalado la necesidad de reforzar el uso en España de la espirometría para frenar el infradiagnóstico de patologías respiratorias como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), el asma o los trastornos respiratorios del sueño.

Con motivo del Día Mundial de la Respiración, subraya la importancia de la espirometría como herramienta esencial para la detección precoz de estas enfermedades, "muchas de ellas infradiagnosticadas pese a su elevada prevalencia y a su impacto sobre la salud, la calidad de vida y la mortalidad".

La espirometría es una prueba sencilla, no invasiva y accesible que permite medir la función pulmonar y detectar alteraciones respiratorias en fases tempranas, incluso antes de que aparezcan síntomas evidentes. Sin embargo, señalan, su uso sigue siendo insuficiente tanto en el ámbito comunitario como en Atención Primaria.

En el marco de este Día Mundial, SEPAR también pone el foco en la prevención y la concienciación a través de su nuevo podcast divulgativo, que esta semana estrena un episodio protagonizado por el actor y humorista Santi Rodríguez, diagnosticado de EPOC.

El artista comparte su experiencia personal con una enfermedad que pasó desapercibida durante años precisamente por la ausencia de síntomas llamativos, y lanza un mensaje claro a la población fumadora. "Seguro que hay muchos fumadores y fumadoras que de momento no tienen síntomas. Es el momento de ponerle remedio, como estoy haciendo yo. Yo no notaba nada, pero la enfermedad estaba ahí. Una espirometría puede marcar la diferencia", afirma.