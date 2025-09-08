SEPAR pide garantizar un acceso rápido y equitativo a las nuevas terapias para el tratamiento de la fibrosis quística

Tras la ampliación de 'Kaftrio' y la aprobación de 'Alyftrek'

La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) ha destacado los avances recientes en el tratamiento de la fibrosis quística, a la vez que ha pedido garantizar un acceso "rápido y equitativo" a las nuevas terapias para todos los pacientes en España.

La fibrosis quística es una enfermedad autosómica recesiva que afecta preferentemente a la población de origen caucásico. Según datos de la Asociación Española de Pediatría (AEP), su incidencia varía entre 1 de cada 3.000 y 1 de cada 8.000 nacidos vivos, y se estima que una de cada 25 personas es portadora de la enfermedad. La patología se manifiesta en su forma clásica y más habitual por enfermedad pulmonar obstructiva crónica, insuficiencia pancreática exocrina (IP), elevación del cloro en sudor e infertilidad en varones por azoospermia obstructiva.

Con motivo del Día Mundial de la Fibrosis Quística, que se celebra este 8 de septiembre, SEPAR ha resaltado que la Comisión Europea ha aprobado la ampliación de la indicación de 'Kaftrio' (ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor) en combinación con ivacaftor, permitiendo su uso en personas con fibrosis quística a partir de los 2 años y con al menos una mutación no de clase I en el gen CFTR.

Según la Sociedad, esta ampliación beneficia a más del 95 por ciento de los pacientes de la Unión Europea o incrementa en un 15-17 por ciento la población susceptible respecto a la indicación previa. "En varios países europeos con acuerdos de reembolso ya vigentes -como Austria, Dinamarca, Irlanda, Noruega, Suecia y Alemania- se espera un acceso inmediato, mientras que en España está pendiente la inclusión de esta ampliación en el Sistema Nacional de Salud", apunta.

Asimismo, SEPAR ha recordado que la Comisión Europea ha autorizado el nuevo modulador 'Alyftrek' (deutivacaftor/tezacaftor/vanzacaftor) para personas con fibrosis quística a partir de los 6 años con al menos una mutación no clase I en el gen CFTR.

Según indica, se trata de la indicación más amplia del mundo para este tipo de medicamento, que beneficiará a unas 31.000 personas en la UE. En ensayos clínicos comparativos, 'Alyftrek' ha demostrado no inferioridad respecto a 'Kaftrio' en función pulmonar y, además, una mayor reducción del cloruro en sudor, lo que refleja una mejora adicional en la función de la proteína CFTR. Una de sus principales ventajas es que se administra una sola vez al día, lo que puede favorecer la adherencia y la tolerabilidad del tratamiento. En España, queda pendiente el inicio del proceso administrativo para su financiación.

"Estos avances suponen un hito en el abordaje de la fibrosis quística, ya que permiten tratar a más pacientes, más jóvenes y con esquemas más sencillos. El acceso temprano y universal a estos fármacos innovadores es fundamental para cambiar el pronóstico de la enfermedad y mejorar de forma tangible la calidad de vida de quienes la padecen", ha afirmado el coordinador del Área de Neumología Pediátrica de SEPAR, Carlos Martín de Vicente.