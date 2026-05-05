Archivo - SEPAR asegura que detectar a tiempo la hipertensión pulmonar "marca la diferencia en la evolución" de los pacientes - MI-VIRI/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora del Área de Circulación Pulmonar de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), la doctora Amaya Martínez, ha asegurado que "sigue siendo fundamental diagnosticar antes" la hipertensión pulmonar, ya que "detectarla a tiempo marca la diferencia en la evolución y en la calidad de vida de los pacientes".

"Estamos viviendo un momento de cambio" en esta enfermedad, ha indicado con motivo de la celebración, este martes, 5 de mayo, del Día Mundial de la misma, señalando también que "la llegada de nuevas terapias y un mejor conocimiento de cómo combinarlas" permite "avanzar hacia un abordaje más personalizado, adaptado a las características de cada paciente".

Por ello, ha alertado de que "el infradiagnóstico sigue siendo uno de sus principales desafíos", en una patología "grave, progresiva y potencialmente mortal". "En muchos casos, se diagnostica de forma tardía debido a la inespecificidad de sus síntomas iniciales, como la disnea o la fatiga", ha insistido, tras lo que ha afirmado que "este retraso condiciona el inicio del tratamiento y limita las posibilidades de mejorar el pronóstico".

INHIBIDORES DE LA SEÑALIZACIÓN DE ACTIVINA

En cuanto a los avances experimentados, ha destacado "el desarrollo de ensayos clínicos orientados tanto a mejorar el diagnóstico como a ampliar las opciones terapéuticas". Entre los "más relevantes" se halla "la incorporación de una nueva clase de fármacos, los inhibidores de la señalización de activina, que abren una nueva vía de tratamiento para pacientes con hipertensión arterial pulmonar (HAP)", ha enfatizado.

Además, "también se está intensificando la investigación en hipertensión pulmonar asociada a enfermedades cardíacas (grupo 2) y respiratorias (3), que representan los casos más frecuentes en la práctica clínica y que, hasta ahora, contaban con opciones terapéuticas más limitadas", ha proseguido.

Junto a ello, esta sociedad científica ha puesto de manifiesto que "este progreso científico se acompaña de un mejor conocimiento sobre qué estrategias terapéuticas son más eficaces en cada perfil de paciente, lo que permite optimizar los resultados y avanzar hacia una Medicina más precisa".

Por último, y tras apuntar que es importante "potenciar las unidades de referencia en hipertensión pulmonar y reforzar la coordinación entre centros a nivel nacional, con el objetivo de garantizar un acceso equitativo al diagnóstico y al tratamiento especializado", ha declarado que "la concienciación, tanto entre profesionales sanitarios como en la población general, sigue siendo clave para mejorar la detección precoz de la enfermedad".