SEPAR, ALAT y sociedades de siete países exigen una respuesta contundente contra el tabaco, el vapeo y la nicotina

Archivo - Concepto de nicotina sintética. Varios cigarrillos electrónicos desechables. - ROMAN MYKHALCHUK/ ISTOCK - Archivo

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Representantes de la Asociación Latinoamericana de Tórax (ALAT), de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) y de las principales sociedades científicas respiratorias de Latinoamérica han mostrado su preocupación por la evolución del tabaquismo y por la rápida expansión de nuevas formas de consumo de nicotina, como cigarrillos electrónicos, vapeadores, tabaco calentado, bolsitas de nicotina y otros productos emergentes.

La declaración se produjo durante una reunión de trabajo celebrada en el marco del Congreso SEPAR 2026, en la que participaron representantes de sociedades científicas de Brasil, Argentina, República Dominicana, Chile, Paraguay, Colombia y México, junto con ALAT y SEPAR. El encuentro sirvió para reforzar una posición común de la comunidad respiratoria iberoamericana frente a uno de los principales retos actuales en prevención respiratoria.

Las sociedades participantes recuerdan que el tabaquismo continúa siendo una de las principales causas prevenibles de enfermedad y muerte en todo el mundo. "Estamos ante un reto compartido por todos nuestros países. La industria ha cambiado el formato, el diseño y el lenguaje, pero el problema de fondo sigue siendo el mismo: captar nuevos consumidores y perpetuar la dependencia a la nicotina", señalaron los representantes de las sociedades participantes.

Durante la reunión, los expertos coincidieron en que las políticas de control del tabaco "deben adaptarse con rapidez" a esta nueva realidad. Consideran prioritario que las políticas públicas no se limiten exclusivamente al cigarrillo convencional y que incorporen medidas eficaces frente a los nuevos dispositivos y productos de nicotina, incluyendo marcos de máxima restricción y, cuando proceda según la realidad de cada país, la prohibición comercial por razones sanitarias, en línea con la evidencia científica disponible y con el objetivo de proteger especialmente a menores y jóvenes.

Entre las principales acciones propuestas destacan el refuerzo de las restricciones a la publicidad, promoción y patrocinio; la ampliación de los espacios libres de humo y aerosoles; la restricción estricta de la venta y acceso a estos productos y, en aquellos países cuyo marco normativo o cuyas sociedades científicas así lo defiendan, la prohibición comercial de los nuevos dispositivos y productos de nicotina por razones de salud pública; el impulso de campañas educativas dirigidas a la población joven; la vigilancia epidemiológica de las nuevas formas de consumo y la mejora del acceso a programas de cesación tabáquica.

"La comunidad respiratoria de España y Latinoamérica comparte una misma preocupación y una misma responsabilidad. Proteger a las nuevas generaciones frente a la adicción a la nicotina exige actuar de forma coordinada, decidida y basada en la evidencia científica, evitando vacíos legales que favorezcan la expansión de nuevos productos de nicotina", concluyen.