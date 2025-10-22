La SEORL-CCC propone la implantación de un programa de cribado de lahipoacusia en edad escolar

Archivo - Imagen de recurso de una persona que se toca la oreja. - AKE NGIAMSANGUAN/ ISTOCK - Archivo

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello (SEORL-CCC) ha hecho un llamamiento a las comunidades autónomas y al Ministerio de Sanidad para que evalúen la implantación de un programa de cribado auditivo en edad escolar, complementario al cribado neonatal, con el objetivo de mejorar la detección precoz de la hipoacusia infantil.

La propuesta surge a raíz de la investigación desarrollada por varios especialistas del Hospital Universitario de Álava, presentada en el 76º Congreso Nacional de la SEORL-CCC, la cual ha revisado los casos de 63 niños diagnosticados de hipoacusia entre 2019 y 2024. Los resultados de este estudio mostraron que, aunque el cribado auditivo neonatal detectó el 72 por ciento de los casos, casi uno de cada tres (28%) pasó desapercibido en la primera evaluación, siendo diagnosticado años más tarde, con una edad media de 5 años.

De los niños con diagnóstico tardío, el 41 por ciento presentaba factores de riesgo conocidos para pérdida auditiva y el 35 por ciento tenía antecedentes familiares. La mayoría de estos casos correspondían a hipoacusias de inicio progresivo o tardío, que no se manifestaron durante el periodo neonatal y, por tanto, no fueron detectadas por el cribado rutinario al nacer.

Estos resultados sugieren que el cribado neonatal, aunque imprescindible, no basta para identificar todas las pérdidas auditivas. "Es necesario un seguimiento audiológico a lo largo de la infancia, especialmente en la etapa escolar", subrayan los autores del estudio, que proponen la realización de al menos un cribado de hipoacusia en edad escolar. Ese planteamiento ha sido hecho suyo por la SEORL, que ha pedido a las administraciones sanitarias que promuevan estudios más amplios y desarrollen pruebas pilotos para evaluar la costo-eficacia de su implementación.

IMPORTANCIA DE LA DETECCIÓN TEMPRANA

La hipoacusia infantil es una de las principales causas de retraso en el desarrollo del lenguaje, el aprendizaje y la comunicación. En España, se estima que entre 1,5 y 6 de cada 1.000 recién nacidos presentan algún grado de pérdida auditiva, y alrededor de 1 por cada 1.000 sufre una hipoacusia severa o profunda.

Según los expertos, detectarla de forma temprana es esencial para favorecer el desarrollo del lenguaje y la comunicación, evitando retrasos difíciles de corregir, mejorar el rendimiento escolar y la integración social del niño, e iniciar a tiempo tratamientos como la adaptación de audífonos, implantes cocleares o terapia logopédica.

"Cada mes cuenta, cuanto antes se identifique la pérdida auditiva, mejores son los resultados en el desarrollo del niño", ha afirmado el presidente de la SEORL, Serafín Sánchez, para quien la implementación un programa de cribado auditivo en edad escolar, especialmente en los primeros años de Primaria cuando se consolidan las habilidades del lenguaje y la lectura, permitiría detectar hipoacusias de aparición tardía o progresiva, que no estaban presentes al nacer.

Además, Sánchez resalta que este cribado garantizaría un seguimiento equitativo de todos los niños, con independencia de que su hipoacusia sea de un tipo u otra, congénita o de desarrollo tardío.