La SEORL-CCC incluye por primera vez en su 'Libro Blanco' un marco de trabajo para aplicar la inteligencia artificial

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello (SEORL-CCC) ha publicado la sexta edición de su 'Libro Blanco', una obra que recoge los principales avances científicos y clínicos en relación con las enfermedades del oído, la nariz, la garganta y la cirugía de cabeza y cuello, y que incorpora por primera vez un marco de trabajo detallado para integrar la inteligencia artificial tanto a la investigación como a la práctica clínica.

Así, herramientas como 'ChatGPT', 'Copilot 365', 'Gemini' o 'Perplexity' son evaluadas y examinadas para ofrecer a los especialistas una referencia clara de cómo pueden usarlas para buscar de forma más rápida y precisa la información científica más reciente, analizar grandes volúmenes de artículos médicos, detectar errores, sesgos o duplicaciones en los estudios y redactar informes con un lenguaje más claro y homogéneo.

Además, el documento presenta los nuevos estándares internacionales para estudios que incorporan IA, como 'CONSORT-AI' o 'TRIPOD-AI', y destaca la aparición de 'TRIPOD-LLM', una guía pensada específicamente para investigaciones con grandes modelos de lenguaje (como los chatbots médicos). "El objetivo de estas herramientas es garantizar la calidad, la transparencia y la supervisión humana en todos los procesos científicos", apuntan.

Otro bloque central del 'Libro Blanco 2025' está dedicado a la genética auditiva infantil. La obra explica cómo la secuenciación genética y el análisis del ADN permiten detectar de manera temprana las causas hereditarias de la sordera infantil, lo que mejora el tratamiento y la rehabilitación auditiva.

Entre las novedades más destacables, cabe reseñar el uso de pruebas genéticas específicas que examinan los genes más relacionados con la sordera (llamadas paneles genéticos) y su verificación de resultados con una técnica de laboratorio muy precisa (secuenciación Sanger), que permite confirmar con total seguridad si existe una mutación responsable del problema auditivo.

En general, todos los nuevos avances descritos van en la dirección de consolidar la llamada "medicina de precisión auditiva", que adapta el diagnóstico y el tratamiento a las características genéticas de cada paciente.

APLICACIONES CLÍNICAS EMERGENTES

El 'Libro Blanco 2025' también repasa las nuevas técnicas y tecnologías que están transformando la práctica clínica diaria en ORL y cirugía de cabeza y cuello. Entre ellas, la llamada cirugía láser azul, aplicada en la cirugía de la laringe (cuerdas vocales y vías respiratorias superiores), que permite intervenciones más precisas, con menos sangrado y menor daño en los tejidos, lo que facilita una recuperación más rápida para el paciente, y se utiliza en patologías como papilomas laríngeos, pólipos, estenosis leves (estrechamientos de la tráquea o laringe), y lesiones premalignas como las leucoplasias. Según el documento, frente al tradicional láser de CO2, el láser azul ofrece mayor control y seguridad, lo que lo convierte en una de las técnicas más prometedoras en cirugía mínimamente invasiva.

Asimismo, la nueva edición del 'Libro Blanco' también recoge el avance representado por los potenciales vestibulares miogénicos (VEMP), una prueba para estudiar el equilibrio. Los potenciales vestibulares miogénicos son pequeñas respuestas eléctricas que generan los músculos del cuello o los ojos cuando el oído interno percibe sonidos o vibraciones. Estas señales se miden mediante electrodos, de forma similar a un electrocardiograma, y permiten evaluar cómo funciona el sistema del equilibrio del oído interno.

El 'Libro Blanco SEORL-CCC 2025' reúne la experiencia de más de 200 especialistas de toda España y abarca los principales campos de la otorrinolaringología. Con ella, la SEORL-CCC desea reafirmar su compromiso con una medicina más precisa, más eficiente y también más humana, que ponga al paciente en el centro.

"La IA, la medicina personalizada y la cirugía de precisión no es el futuro, sino el presente de nuestra especialidad y esta publicación lo demuestra", concluye el presidente de SEORL-CCC, Serafín Sánchez.