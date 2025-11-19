La SEOR destaca que la radioterapia de precisión mejora la supervivencia y la calidad de vida en cáncer de páncreas

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Oncología Radioterápica (SEOR) ha destacado que la radioterapia es una pieza esencial en el abordaje multidisciplinar del cáncer de páncreas, y ha reclamado garantizar un acceso equitativo a las técnicas más avanzadas -como la radioterapia guiada por resonancia magnética y la protonterapia-, así como impulsar la investigación clínica y la formación continua.

Así se ha mostrado en el marco del Día Mundial contra el Cáncer de Páncreas. La SEOR ha señalado la necesidad de impulsar la prevención, el diagnóstico precoz y la innovación terapéutica en el cáncer de páncreas, ya que, a su juicio, son pilares esenciales para "abrir nuevas vías de esperanza frente a una enfermedad tan compleja y silenciosa".

Según la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN), en España se estiman 10.338 nuevos casos de cáncer de páncreas (5.283 en hombres y 5.055 en mujeres), situándolo entre los diez tumores más diagnosticados. A pesar de su frecuencia moderada, es la tercera causa de muerte por cáncer, solo por detrás del pulmón y el colon. Su incidencia continúa en ascenso, ligada al envejecimiento poblacional, la obesidad, el tabaquismo, el sedentarismo, la diabetes tipo 2, el alcohol, los antecedentes familiares y la mayor capacidad diagnóstica, mientras que la supervivencia a cinco años sigue por debajo del 12 por ciento, ya que la mayoría de los casos se detectan en fases avanzadas.

Por ello, SEOR recomienda no fumar, mantener un peso saludable, seguir una dieta rica en frutas, verduras y cereales integrales, limitar el alcohol y realizar actividad física regular. La educación sanitaria y el control de enfermedades metabólicas como la diabetes son herramientas clave para reducir el riesgo poblacional, señala la Sociedad.

ACCESO EQUITATIVO A LA RADIOTERAPIA DE ALTA PRECISIÓN

La SEOR subraya que los tratamientos oncológicos han experimentado grandes avances: "La combinación de quimioterapia intensiva y estrategias neoadyuvantes (previas a la cirugía) ha incrementado las posibilidades de resección completa y mejorado la supervivencia en pacientes seleccionados. Por su parte, la radioterapia de alta precisión representa uno de los mayores avances, con innovaciones que, en su conjunto, permiten mejorar el control local de la enfermedad y ofrecer mayores perspectivas de supervivencia y calidad de vida a los pacientes con cáncer de páncreas", ha señalado el oncólogo radioterápico y coordinador del Grupo de Tumores Digestivos de SEOR, Sigfredo Romero.

Según ha detallado Romero, estas innovaciones son la radioterapia estereotáctica corporal (SBRT), que permite administrar dosis ablativas con gran exactitud en pacientes no operables o borderline resecables. Además de la radioterapia guiada por resonancia magnética (MRgRT), que adapta el tratamiento en tiempo real en casos localmente avanzados, mejorando la supervivencia con excelente tolerancia. Así como la protonterapia que, al concentrar la dosis dentro del tumor y reducir la exposición a órganos críticos, es especialmente útil en pacientes con anatomías complejas o comorbilidades.

"Cada avance tecnológico nos acerca a tratamientos más personalizados, con mejor control tumoral y mayor calidad de vida para los pacientes. La radioterapia es hoy una pieza esencial del abordaje multidisciplinar del cáncer de páncreas, junto a oncología médica, cirugía digestiva, medicina nuclear, radiología, cuidados nutricionales y psicooncología", ha afirmado Romero.

Asimismo, la Sociedad destaca que es fundamental garantizar un acceso equitativo a las técnicas de radioterapia más avanzadas, como la radioterapia guiada por resonancia magnética y la protonterapia, en pacientes seleccionados de forma adecuada, impulsando al mismo tiempo la investigación clínica y la formación continua.

En esta línea, SEOR reafirma su compromiso con la innovación, la investigación y la prevención, pilares esenciales para abrir nuevas vías de esperanza frente a una enfermedad tan compleja y silenciosa como el cáncer de páncreas.