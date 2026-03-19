La SEOR destaca que la radioterapia ayuda a miles de pacientes de cáncer a volver a su vida cotidiana

Archivo - Tratamiento de radioterapía. - MARK KOSTICH/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Oncología Radioterápica (SEOR) ha lanzado la campaña 'Volver' en redes sociales para mostrar a la población una visión realista y cercana de cómo la radioterapia ayuda a miles de pacientes de cáncer a seguir con su vida cotidiana durante el tratamiento.

La SEOR ha explicado que la conversación pública sobre el cáncer suele girar en torno a momentos concretos del calendario y relatos extremos, lo que deja fuera el día a día de quienes conviven con la enfermedad. "La vida no se pausa, se trabaja, se cuida, se descansa, se vuelve a empezar", han afirmado desde la sociedad científica.

Por ello, la campaña busca visibilizar una serie de historias que reflejan la vida de los pacientes y cómo la radioterapia permite que vuelvan a trabajar, a mirar al futuro, a dormir, a hablar y a sentirse ellos mismos. Según han comentado los expertos, el 60 por ciento de afectados recibe este tratamiento y, de ellos, en torno a la mitad se cura.

De este modo, la SEOR busca que esta campaña les ayude a acercarse a los pacientes. "Desde SEOR queremos trabajar para estar cada vez más cerca de nuestros pacientes, más allá de la atención médica, en su día a día, en su vida después del cáncer y en su deseo de recuperar la normalidad", ha destacado el presidente de la sociedad, Javier Serrano.

La SEOR ha insistido en que la oncología radioterápica es un tratamiento seguro, de alta calidad, adaptado a cada paciente y que ofrece resultados "excelentes". Por ello, ha demandado que se garantice el acceso a este y otros tratamientos oncológicos para que continúen mejorando los resultados de supervivencia en cáncer.