La SEOP dispone una acción de mecenazgo para mejorar el tratamiento de patologías complejas en infancia y adolescencia - ALDEAS INFANTILES

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Ortopedia Pediátrica (SEOP) ha impulsado una iniciativa de mecenazgo para mejorar el tratamiento de patologías complejas en la infancia y la adolescencia, ya que considera que la investigación en Traumatología y Cirugía Ortopédica infantil debe dar un paso adelante hacia la participación social.

De esta manera, el objetivo es impulsar proyectos de investigación orientados a mejorar la prevención, el diagnóstico y el tratamiento -tanto clínico como quirúrgico- de enfermedades de alta complejidad en estos menores. Todo ello en un contexto en el que la innovación sanitaria resulta clave para avanzar en resultados en salud.

Esta sociedad científica invita así a la colaboración de particulares, empresas e instituciones que deseen contribuir de forma directa al desarrollo científico en este ámbito altamente especializado. Los fondos recaudados a través de donaciones se destinarán íntegramente al proyecto de investigación ganador de la convocatoria de 2026, seleccionado conforme a criterios de calidad científica, aplicabilidad clínica e impacto en población pediátrica.

En concreto, esta iniciativa vencedora se dará a conocer durante el acto de clausura del 18º Congreso de la SEOP, que se celebrará en Barcelona el 5 de junio a las 13 horas. Esta cita será, por tanto, el colofón a esta estrategia, que busca implicar a la sociedad en el avance de la investigación sanitaria, especialmente en áreas como la Ortopedia infantil, donde muchas patologías requieren abordajes altamente especializados y prolongados.

Para colaborar en este proyecto de colaboración público-privada, las personas o entidades interesadas pueden realizar su aportación mediante transferencia bancaria en la entidad ABANCA y con el titular 'Sociedad Española de Ortopedia Pediátrica (SEOP)'. Para ello, la cuenta es ES96 2080 1220 0230 4006 6140 y el concepto a escribir es 'MECENAZGO PROYECTO INVESTIGACIÓN 2026'.