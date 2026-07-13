Archivo - SEOM subraya que el diagnóstico y el tratamiento de sarcomas deben realizarse en comités multidisciplinares con expertos - NICOLAS_/ ISTOCK - Archivo

MADRID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) ha subrayado que el diagnóstico y tratamiento de los pacientes de sarcoma "ha de llevarse a cabo en comités multidisciplinares con expertos en esta patología", dadas "la infrecuencia y complejidad" de la misma.

"El tratamiento de estos tumores debe ser multidisciplinar, siendo imprescindible en enfermedad localizada, y que sea valorado por un comité de expertos para decidir el plan diagnóstico y terapéutico más adecuado en cada caso", ha resumido, tras lo que ha señalado que "en los años recientes se ha conseguido demostrar que la supervivencia de los pacientes de sarcoma es mayor en centros expertos en esta patología".

En este sentido, y tras recordar que "España dispone de Centros, Servicios y Unidades de Referencia (CSUR) en sarcomas", esta sociedad científica ha afirmado que los "pequeños avances" terapéuticos "podrían tener escasa relevancia" si fuesen considerados cada uno de ellos de manera aislada. No obstante, "acumulados entre sí han llevado a cambiar en muchos casos de una manera notable el pronóstico y la calidad de vida de muchos pacientes", ha enfatizado.

"En Oncología, cada pequeño avance cuenta y es la suma de esos avances lo que permite obtener resultados e ir avanzando en el pronóstico de la enfermedad", ha asegurado, para insistir en que "los sarcomas y, en particular, los tumores del estroma gastrointestinal (GIST, por sus siglas en inglés) -técnicamente sarcomas de partes blandas pero considerados aparte por sus características diagnósticas y terapéuticas especiales- han experimentado importantes avances en su diagnóstico y tratamiento en los últimos años".

AVANCES EN TUMORES GIST

Así, ha expuesto que los GIST "han pasado en menos de 10 años de ser tumores mal identificados y resistentes a la quimioterapia convencional, a convertirse en una entidad biológica e histopatológicamente bien entendida y distinguible de otros sarcomas". "Los tres fármacos aprobados para enfermedad metastásica -imatinib, sunitinib y regorafenib- han permitido aumentar la supervivencia de 12 meses a más de cinco años", ha celebrado.

Una vez indicado que imatinib "también se emplea durante tres años en enfermedad localizada de alto riesgo tras haber demostrado el aumento de supervivencia", ha informado de que "se siguen aprobando nuevos fármacos". De este modo, ha destacado "ripretinib, un fármaco eficaz en pacientes de GIST una vez ha progresado a todos los tratamientos habituales", y "avapritinib, el primer fármaco activo frente a la mutación PDGFRA D842V".

Todas estas mejoras se han producido en este grupo heterogéneo de tumores que celebra este lunes, 13 de julio, su Día Internacional, y que, por ello, es ahora el protagonista de la campaña de la SEOM 'En Oncología, cada AVANCE se escribe con mayúsculas". En la misma se divulga que existen dos grandes grupos que pueden aparecer a partir de distintos tejidos y en diversas partes del cuerpo.

Los sarcomas de partes blandas (SPB) se desarrollan en los tejidos blandos del organismo, como los músculos, tendones, grasa, etc., y constituyen aproximadamente un 1 por ciento del total de tumores malignos y son responsables del 2 por ciento de la mortalidad debida a cáncer; mientras que los óseos son propios del esqueleto y afectan sobre todo a niños y a adolescentes, con una incidencia que se estima en un paciente nuevo por año por cada 100.000 habitantes.

MÁS DE 150 VARIEDADES DE ESTOS TUMORES

Los GIST, por su parte, son técnicamente sarcomas de partes blandas, pero se consideran aparte por sus características diagnósticas y terapéuticas especiales. Actualmente, existen más de 150 variedades de sarcomas reconocidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y, aproximadamente, el 60 por ciento aparece en brazos o piernas, el 30 por ciento en tronco o abdomen y el 10 por ciento en cabeza o cuello.

De manera pormenorizada, la SEOM ha concretado "dos avances en sarcoma sinovial con terapia celular y en leiomiosarcoma". El "más destacado" es "el afamitresgene autoleucel, una innovadora terapia de receptores de células T (TCR, por sus siglas en inglés) que en 2026 logró la aprobación total de la Agencia Estadounidense del Medicamento (FDA, también por sus siglas en inglés), ampliando su uso a pacientes a partir de los 12 años con sarcoma sinovial avanzado", ha explicado.

Este tratamiento personalizado extrae las células inmunitarias del propio paciente y las reprograma genéticamente en el laboratorio para que puedan identificar la proteína MAGE-A4, que está oculta en el interior de las células tumorales. De este modo, ha explicado que al devolverlas al torrente sanguíneo, detectan y atacan directamente al cáncer en pacientes con un perfil genético específico que ya han agotado las opciones de quimioterapia.

En cuanto a abemaciclib en el tratamiento del liposarcoma desdiferenciado avanzado o metastásico, ha sostenido que este fármaco de vía oral "aprovecha la vulnerabilidad genética del tumor al bloquear de forma dirigida la proteína CDK4 -el motor que impulsa su crecimiento celular-, logrando reducir el riesgo de progresión de la enfermedad o muerte en un 61 por ciento y extendiendo la supervivencia libre de progresión de forma drástica de 1,5 a 9,7 meses (e incluso a 16,4 meses si se usa como primera línea de tratamiento), lo que redefine el estándar de atención frente a un cáncer tradicionalmente resistente a la quimioterapia".

MEJORAS EN EL RESTO DE SARCOMAS

Por otra parte, en el resto de sarcomas no GIST, ha destacado "importantes avances en su abordaje terapéutico". Así, se ha referido, por ejemplo, al hecho de que "en enfermedad metastásica se encuentra más extendido el uso de determinados tipos de quimioterapia según el subtipo de sarcoma", y a que "se ha consolidado el uso de ciertos fármacos aprobados en los últimos años, como la trabectedina en los L-sarcomas (liposarcoma y leiomiosarcoma), pazopanib en sarcomas de partes blandas y la eribulina en sarcomas adipocíticos".

"Estos avances han ido ocurriendo en determinados histotipos concretos", ha continuado la SEOM, que ha informado de que "se ha descubierto que algunos sarcomas presentan una alteración genética muy concreta, fusiones del oncogén NTRK". "Varios ensayos clínicos han demostrado la eficacia con larotrectinib y entrectinib, inhibidores específicos de esta alteración", ha asegurado, para añadir que "su uso ha sido ya aprobado por la Unión Europea (UE), así como en varios países europeos, aunque ha sido rechazado en España".

Además, ha declarado que "progresivamente se va entendiendo el papel de la inmunoterapia en sarcomas", y es que "el uso de combinaciones basadas en antiangiogénicos e inmunoterapia es altamente eficaz en el sarcoma alveolar de partes blandas". "Actualmente, hay varios ensayos clínicos estudiando estos conceptos", ha subrayado, tras lo que ha destacado "los estudios con CART en sarcoma sinovial y liposarcoma mixoide, con resultados preliminares muy prometedores".

Por último, ha puesto de relieve "algunos de los nuevos fármacos que han arrojado resultados prometedores en tipos muy poco frecuentes de sarcomas", como "nirogacestat (inhibidor de gamma-secretasa) en tumores desmoides, inhibidores de CSF1R (pexidartinib, vimseltinib y pimicotinib) en tumor de células gigantes de la vaina tendinosa y antagonistas MDM2 en liposarcomas desdiferenciados".