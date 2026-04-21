Archivo - SEOM marca el objetivo de reducir la toxicidad en el tratamiento del cáncer de testículo, ejemplo "de éxito terapéutico" - LIUDMILA CHERNETSKA/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) ha destacado que el cáncer de testículo "continúa siendo uno de los grandes ejemplos de éxito terapéutico en Oncología", con más de un 94 por ciento de supervivencia a cinco años gracias al desarrollo de los tratamientos basados en cisplatino, por lo que ha marcado ahora el objetivo de reducir la toxicidad a largo plazo.

Según ha indicado en el marco de la campaña de comunicación 'En Oncología cada AVANCE se escribe en Mayúsculas' y de la celebración en abril del mes de concienciación sobre este tipo de enfermedad oncológica, este se trata del tumor más frecuente en varones jóvenes y representa aproximadamente el 1 por ciento de los tumores en hombres.

Esta sociedad científica ha expuesto la evolución y los avances médicos que se han sucedido en las últimas décadas en el tratamiento del cáncer de testículo. Además, ha explicado que los esfuerzos se centran ahora en mejorar la caracterización biológica de los tumores germinales, especialmente en aquellos casos con peor pronóstico o resistencia a platino, así como en optimizar el tratamiento y reducir la citada toxicidad en una población mayoritariamente joven.

Al respecto, se ha referido a la desescalada terapéutica, con el objetivo de mantener la elevada eficacia reduciendo los efectos adversos. Las guías europeas han actualizado sus recomendaciones y existen estudios con seguimiento prolongado, como el ensayo 'SAKK 01/10', que refuerzan el interés por abordajes que puedan permitir mantener la eficacia reduciendo la toxicidad aguda y tardía en pacientes seleccionados.

Así, el objetivo actual es reducir la toxicidad de los tratamientos, optimizar el seguimiento y mejorar la calidad de vida de los largos supervivientes, prestando especial atención a las secuelas cardiovasculares, metabólicas, renales, neurológicas y al riesgo de segundas neoplasias.

IMPORTANCIA DEL CISPLATINO EN EL TRATAMIENTO

En este contexto, ha divulgado que el cáncer germinal de testículo se convirtió en la segunda mitad del siglo XX en el paradigma de tumor metastásico curable con quimioterapia ya que, en 1956, se describió el primer tratamiento quimioterápico eficaz para el coriocarcinoma. Posteriormente, en la década de 1970, pasó a considerarse una enfermedad curable, gracias a la introducción del cisplatino y al desarrollo de esquemas de combinación, que incrementaron las tasas de curación.

Tras ello, en el decenio de los años 80, se desarrollaron estrategias de rescate con quimioterapia a altas dosis y soporte con progenitores hematopoyéticos, que han permitido curar a un subgrupo de pacientes con enfermedad resistente a múltiples líneas de tratamiento; mientras que en la actualidad se esperan los resultados del ensayo internacional en Fase III 'TIGER', que compara quimioterapia convencional frente a la quimioterapia a altas dosis en primera recaída.

De cualquier forma, los estudios de secuenciación de última generación han corroborado que los tumores germinales presentan una baja carga mutacional en comparación con otros sólidos, si bien se han descrito alteraciones potencialmente relevantes. Entre ellas, destacan las halladas en TP53 y MDM2 en tumores refractarios a platino, especialmente en los de localización mediastínica.

Junto a ello, el análisis del 'Atlas del Genoma del Cáncer (TCGA)' ha evidenciado diferencias moleculares entre subtipos, con alteraciones en genes como KIT y NRAS en seminomas, y otras descritas en análisis genómicos exploratorios, como CAPN7, FAT4 y GRK1 en el carcinoma embrionario.

Por último, SEOM ha indicado que entre los avances más recientes destaca el desarrollo de nuevos biomarcadores, como el microARN miR-371a-3p, con potencial utilidad en diagnóstico, monitorización y detección de recaídas, aunque su incorporación a la práctica clínica todavía requiere validación adicional.