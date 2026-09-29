SEOM homenajea a pacientes y cuidadores en su 50 aniversario y destaca la responsabilidad del oncólogo como acompañante

Gala SEOM de Homenaje a Pacientes de Cáncer y Cuidadores. - JOSE LUIS PINDADO

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) ha celebrado este martes su Gala de Homenaje a Pacientes de Cáncer y Cuidadores, coincidiendo con el 50 aniversario de la entidad, un encuentro en el que ha destacado la "responsabilidad" de los oncólogos médicos más allá del tratamiento y, en concreto, en el acompañamiento durante el proceso de la enfermedad.

"Nuestra responsabilidad como oncólogos médicos no es solo tratar la enfermedad, sino acompañar, escuchar, informar, comprender y estar presentes en momentos que muchas veces son difíciles", ha destacado el presidente de SEOM, Javier de Castro, en una gala que ha reunido a más de 400 personas en el Hotel Meliá Castilla, bajo el lema 'SEOM, 50 años acompañando vidas'.

En su intervención durante la apertura del evento, De Castro ha destacado el valor de los avances que se han producido en oncología en los últimos 50 años, que han permitido desarrollar nuevos tratamientos y transformar la forma de entender y abordar el cáncer.

"Pero si hay algo que da verdadero sentido a todo ese camino recorrido son las personas para las que trabajamos cada día: los pacientes", ha subrayado para añadir que estos no solo esperan avances en supervivencia, sino también mejoras en calidad de vida que les permitan continuar con sus proyectos.

"Celebrar 50 años nos invita a mirar hacia atrás con orgullo, pero, sobre todo, a preguntarnos qué oncología queremos construir para los próximos años, que solo puede construirse junto a los pacientes", ha afirmado.

MÁS ALLÁ DEL TRATAMIENTO

A lo largo de la gala se han sucedido tres mesas redondas que han permitido abordar distintas cuestiones en torno al cáncer, comenzando por las consecuencias de la enfermedad en el plano social, laboral y económico, así como la recuperación de los proyectos personales y familiares.

También se ha puesto el foco en la importancia de una atención oncológica integral que cubra necesidades físicas, emocionales y sociales. La última mesa se ha centrado en la evolución de la relación médico-paciente.

"La oncología médica ha cambiado muchísimo en estos 50 años, y también lo ha hecho nuestra relación con los pacientes. Hoy sabemos que avanzar significa no solo conseguir mejores tratamientos, sino incorporar cada vez más su voz y sus necesidades a las decisiones que tomamos", ha resaltado De Castro.

En esta línea, la SEOM ha proyectado el vídeo 'La silla de enfrente', que refleja a través de tres momentos diferentes de la historia de la oncología los cambios que se han dado durante las últimas cinco décadas en la manera de comunicar un diagnóstico, relacionarse con el paciente y acompañarle durante el proceso de la enfermedad.

RECONOCIMIENTOS

Por último, la sociedad científica ha entregado reconocimientos al trabajo de personas, asociaciones e instituciones que, desde ámbitos muy diferentes, contribuyen a acompañar a las personas con cáncer y mejorar su calidad de vida.

Así, ha reconocido el papel de las asociaciones de pacientes oncológicos como espacios fundamentales de información, apoyo, representación y acompañamiento. Han recibido el reconocimiento la Asociación Cáncer de Páncreas (ACANPAN), Asociación Española de Afectados de Cáncer de Pulmón (AEACAP), Asociación Española Cáncer de Mama Metastásico (AECMM), Asociación de Cáncer de Próstata (ANCAP), Alianza por el Cáncer de Vejiga en España (CANVES), Federación Española de Cáncer de Mama (FECMA), Fundación Sandra Ibarra, Fundación Mari Paz Jiménez, Grupo Español de Pacientes Con Cáncer (GEPAC), Las Triples y Mujer, Deporte y Cáncer.

También han sido distinguidos los cuidadores, representados por Emi Huelva, hermana de Elena Huelva, y por Charo Blanca, Paco Domínguez y Emilio Gomáriz, padres y pareja de Belén Domínguez, destacando el papel esencial de quienes acompañan a los pacientes en su día a día.

Asimismo, han sido reconocidos el proyecto 'Rober contra el Cáncer', por su iniciativa solidaria y su labor de recaudación de fondos; la Fundación CRIS, por su contribución filantrópica al impulso de la investigación; la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), por su labor social; y la Sociedad Española de Enfermería Oncológica (SEEO), por el papel esencial de la enfermería en la atención integral de las personas con cáncer.

También se ha destacado la contribución de RTVE a la información rigurosa sobre el cáncer, y se ha distinguido a la presentadora de televisión Ana Rosa Quintana y al político Borja Sémper por su ayuda a la visibilidad social de la enfermedad.