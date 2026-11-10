Archivo - La SEOM destaca la importancia de seleccionar el tratamiento más adecuado ante los tumores neuroendocrinos - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / MAGICMINE - Archivo

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) ha destacado la importancia de seleccionar el tratamiento más adecuado ante los tumores neuroendocrinos, para lo que "la diferenciación histológica, el índice de proliferación, la localización del tumor y la expresión de receptores de somatostatina son fundamentales".

"Una caracterización precisa de cada tumor" es necesaria "para ofrecer una atención cada vez más individualizada", ha indicado en el marco de su campaña 'En Oncología, cada AVANCE se escribe con MAYÚSCULAS' y con motivo de la celebración, este martes, 10 de noviembre, del Día Mundial de la enfermedad, ante la que se han producido en los últimos años "avances que han transformado el diagnóstico y el tratamiento de estas neoplasias".

En este sentido, desde la sociedad científica han indicado que los tumores neuroendocrinos constituyen un grupo heterogéneo de ellos que pueden originarse en diferentes órganos, especialmente en el aparato digestivo, el páncreas y en los pulmones. Aunque son poco frecuentes, su incidencia ha aumentado durante las últimas décadas, en parte debido a los avances en las técnicas diagnósticas y a una mayor precisión en su identificación y clasificación.

El comportamiento clínico es muy variable, y es que mientras algunos tumores presentan una evolución indolente durante años, otros muestran un crecimiento rápido y un comportamiento más agresivo. Por ello, han insistido en que la localización, la extensión de la enfermedad, la diferenciación histológica y el índice de proliferación tumoral son factores determinantes para establecer el pronóstico y seleccionar la estrategia terapéutica.

"Uno de los avances fundamentales ha sido la mejora de la caracterización anatomopatológica y del conocimiento de la biología molecular de estas neoplasias", han continuado, para agregar que "en las neoplasias neuroendocrinas digestivas, resulta esencial distinguir los tumores neuroendocrinos bien diferenciados de grados 1, 2 y 3 de los carcinomas neuroendocrinos poco diferenciados". "Los tumores bien diferenciados de grado 3 y los carcinomas poco diferenciados pueden presentar índices de proliferación elevados, pero constituyen entidades biológicamente distintas, con diferente pronóstico y abordaje terapéutico", han sostenido.

En esta línea, han expuesto que el PET-TC con radiofármacos dirigidos a los receptores de somatostatina permite mejorar la estadificación de la patología y valorar qué pacientes pueden beneficiarse de tratamientos dirigidos a los receptores, integración del diagnóstico y la terapia que constituye la base de la teragnosis. De cualquier forma, la cirugía continúa siendo el tratamiento de elección con intención curativa en la enfermedad localizada, siempre que esté indicada según la localización, la extensión y las características del tumor.

Por su parte, "en enfermedad avanzada, los análogos de la somatostatina, como octreótida y lanreótida, mantienen un papel fundamental tanto en el control de los síndromes hormonales como en el tratamiento antiproliferativo de los tumores neuroendocrinos bien diferenciados", han sostenido, tras lo que han afirmado que "los ensayos 'PROMID' y 'CLARINET' establecieron su capacidad para retrasar la progresión tumoral en poblaciones seleccionadas".

TERAPIAS DIRIGIDAS

Además, en cuanto a terapias dirigidas, everolimus ha mostrado eficacia en tumores pancreáticos y no funcionantes de origen gastrointestinal o pulmonar, mientras que sunitinib constituye una alternativa en tumores pancreáticos avanzados y progresivos. Más recientemente, el ensayo en Fase 3 'CABINET' ha evidenciado que cabozantinib prolonga significativamente la supervivencia libre de progresión (SLP) en tumores avanzados de origen pancreático y extrapancreático previamente tratados, ampliando alternativas terapéuticas disponibles.

"La quimioterapia mantiene un papel relevante, especialmente en los tumores neuroendocrinos pancreáticos avanzados con mayor índice proliferativo, progresión rápida o en los que se necesita reducir el volumen tumoral", han proseguido, para manifestar también que "el ensayo aleatorizado 'E2211' reforzó el papel de la combinación de capecitabina y temozolomida (CAPTEM), mientras que el estudio en Fase 3 'SEQTOR-GETNE' contribuyó a orientar la secuenciación de estreptozocina y fluorouracilo frente a everolimus, mostrando una mayor tasa de respuesta objetiva con quimioterapia en primera línea, aunque sin diferencias significativas en la tasa de SLP a 12 meses".

También ha abordado la SEOM la terapia con radionúclidos dirigida a receptores de somatostatina, que "ha supuesto uno de los principales avances en el tratamiento de los tumores neuroendocrinos avanzados". "El ensayo en Fase 3 'NETTER-1' demostró el beneficio de lutecio-177-DOTATATE en pacientes de tumores neuroendocrinos de intestino medio, bien diferenciados, progresivos y con expresión de receptores de somatostatina" y "el ensayo en Fase 3 'NETTER-2' amplió la evidencia sobre su utilización en primera línea, demostrando una mejoría significativa de la SLP frente a octreótida a dosis altas en pacientes de tumores neuroendocrinos gastroenteropancreáticos avanzados, bien diferenciados, G2-G3 y con receptores de somatostatina positivos", ha explicado.

Tras exponer que los últimos resultados de la terapia con radionúclidos dirigida a receptores de somatostatina permiten avanzar hacia una mayor individualización de la secuencia terapéutica, ha sostenido que la investigación "continúa explorando nuevas estrategias terapéuticas para las neoplasias neuroendocrinas", como los radiofármacos emisores de partículas alfa, los nuevos radiofármacos antagonistas de los receptores de somatostatina y las combinaciones de terapia con radionúclidos dirigida a receptores de somatostatina con otros tratamientos antitumorales.

Con todo, ha puesto de relieve que "los principales retos actuales incluyen reducir los retrasos diagnósticos, identificar biomarcadores predictivos de respuesta, optimizar la secuenciación de los tratamientos y garantizar el acceso de los pacientes a equipos multidisciplinares con experiencia y a ensayos clínicos".