Archivo - La SEOM destaca la consolidación del "beneficio de la inmunoterapia adyuvante en cáncer renal" - HOSPITAL LA LUZ - Archivo

MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) ha señalado que "la inmunoterapia, los antiangiogénicos y las terapias dirigidas permiten avanzar hacia una Medicina más personalizada en cáncer renal", destacando entre ello el ""beneficio de la inmunoterapia adyuvante" en esta enfermedad oncológica.

"En el contexto adyuvante, pembrolizumab se ha consolidado como el primer tratamiento capaz de demostrar beneficio en supervivencia libre de enfermedad y supervivencia global en pacientes con carcinoma renal de células claras con riesgo intermedio-alto o alto de recaída tras nefrectomía, así como en pacientes con enfermedad metastásica resecada sin evidencia de enfermedad", ha indicado en este sentido.

Además, y con motivo de la celebración, este jueves, 18 de junio, del Día Mundial del Cáncer de Riñón, ha sostenido que "los datos actualizados a cinco años del estudio 'KEYNOTE-564' confirman la consistencia del beneficio y refuerzan su papel como estándar en pacientes seleccionados". Junto a ello, ha destacado que este año "se han presentado resultados relevantes del estudio 'LITESPARK-022', que evalúa la combinación de pembrolizumab y belzutifan frente a pembrolizumab en monoterapia en el contexto adyuvante".

"La combinación ha demostrado una mejora significativa en supervivencia libre de enfermedad, aunque los datos de supervivencia global son todavía inmaduros y se observa un incremento de toxicidad significativo", ha continuado, tras lo que ha añadido que "se trata de una estrategia prometedora, pero que requiere seguimiento adicional antes de definir plenamente su impacto en la práctica clínica".

Esta sociedad científica ha puesto de relieve estos avances en el marco de su campaña 'En Oncología, cada AVANCE se escribe en Mayúsculas', por la que también ha expuesto que este tumor "representa aproximadamente el 3 por ciento de todos los cánceres". Aunque "comprende un grupo heterogéneo de tumores", el carcinoma de células renales "es el subtipo más frecuente" y "dentro de este, el carcinoma renal de células claras representa alrededor del 70-80 por ciento de los casos", ha explicado.

SE VAN A DIAGNOSTICAR 9.165 NUEVOS CASOS EN 2026

"Es aproximadamente dos veces más frecuente en hombres que en mujeres, y la edad media de presentación se sitúa en torno a los 60-65 años", ha proseguido, para agregar que en España "se diagnosticarán 9.165 nuevos casos de cáncer de riñón en 2026". "Por incidencia estimada, el cáncer renal se sitúa como el octavo tumor más frecuente en nuestro país", ha afirmado, al tiempo que ha expuesto que "los datos disponibles de 2024 recogen 2.189 fallecimientos por tumor maligno del riñón, excepto pelvis renal".

En este punto, ha insistido en que "el abordaje terapéutico del carcinoma renal ha experimentado una transformación profunda", ya que "durante años, la cirugía fue la principal estrategia en enfermedad localizada y las opciones sistémicas en enfermedad avanzada eran limitadas". "La llegada de los inhibidores de la angiogénesis, primero, y de la inmunoterapia con inhibidores de puntos de control inmunitario, después, ha cambiado de forma significativa la historia natural de la enfermedad", ha enfatizado.

Así, ha afirmado que "el mejor conocimiento de la biología molecular del carcinoma renal, especialmente del carcinoma renal de células claras, ha permitido identificar vías fundamentales en la progresión tumoral", siendo "una de las más relevantes" la "vía de VHL-HIF-VEGF, clave en la regulación de la angiogénesis".

"En los últimos años se ha añadido una nueva diana: HIF-2a", ha incidido la SEOM, que ha destacado que "belzutifan, inhibidor oral de HIF-2a, representa un avance relevante al actuar directamente sobre una vía biológica central en el carcinoma renal de células claras". "En Europa, belzutifan está autorizado en carcinoma renal de células claras avanzado tras progresión a varias líneas previas que incluyan inmunoterapia anti-PD-(L)1 y tratamientos dirigidos frente a VEGF, y también en determinados tumores asociados a la enfermedad de von Hippel-Lindau", ha subrayado.

Al hilo, ha explicado que "en primera línea, la elección del tratamiento depende del grupo pronóstico, habitualmente definido por criterios IMDC, de las características clínicas del paciente, de sus comorbilidades, de la carga tumoral, de la necesidad de respuesta rápida y de la disponibilidad de los tratamientos". "Las combinaciones de inmunoterapia con inhibidores tirosina-quinasa antiangiogénicos han demostrado beneficio en tasa de respuesta, supervivencia libre de progresión y supervivencia global frente a TKI en monoterapia", ha informado.

SEGUNDA LÍNEA DE TRATAMIENTO

"La segunda línea de tratamiento está condicionada por la terapia recibida previamente", ha manifestado, al tiempo que ha expuesto que "en pacientes tratados con combinaciones basadas en inmunoterapia en primera línea, las guías recomiendan habitualmente utilizar un TKI no empleado con anterioridad o estrategias dirigidas alternativas". "Entre las opciones disponibles se encuentran cabozantinib, axitinib, tivozanib, sunitinib, pazopanib o la combinación de lenvatinib y everolimus, entre otras, dependiendo del contexto clínico", ha concretado.

A juicio de la SEOM, "belzutifan constituye una de las incorporaciones más relevantes", por lo que ha destacado que "el estudio en Fase 3 'LITESPARK-005' demostró beneficio frente a everolimus en pacientes con carcinoma renal de células claras avanzado previamente tratados con inmunoterapia y terapias anti-VEGF". Más recientemente, el estudio 'LITESPARK-011' "ha evaluado la combinación de belzutifan + lenvatinib frente a cabozantinib en pacientes con carcinoma renal avanzado tras tratamiento con anti-PD-1 o anti-PD-L1", lo que "mejoró la supervivencia libre de progresión y la tasa de respuesta, aunque la supervivencia global aún no ha alcanzado significación estadística", ha apuntado.

Tras indicar que "aunque la mayoría de avances se han producido en carcinoma renal de células claras, los tumores renales no células claras representan un grupo heterogéneo y con mayor necesidad de evidencia específica", ha afirmado que "en los últimos dos años se han presentado datos prospectivos relevantes, como el estudio 'SUNNIFORECAST', que evaluó nivolumab + ipilimumab frente a tratamiento estándar en carcinoma renal no células claras, y estudios con combinaciones como cabozantinib + nivolumab, que han mostrado actividad en subtipos como papilar, inclasificable, asociado a translocación o con deficiencia de fumarato hidratasa".

Junto a ello, ha señalado que "otro de los retos actuales es la identificación de biomarcadores que permitan seleccionar mejor el tratamiento". "Más allá de los criterios clínicos pronósticos, se están investigando marcadores moleculares, transcriptómicos y de enfermedad mínima residual, como el DNA tumoral circulante, así como biomarcadores séricos como KIM-1", ha ahondado.

Por último, ha expuesto que "entre los principales retos en cáncer renal se encuentran optimizar la selección de pacientes candidatos a tratamiento adyuvante, definir la mejor secuencia terapéutica tras progresión a combinaciones de inmunoterapia y antiangiogénicos, incorporar los inhibidores de HIF-2a, avanzar en el tratamiento de los tumores no células claras y desarrollar biomarcadores predictivos que permitan una Medicina de precisión real y aplicable a la práctica clínica".