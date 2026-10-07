La SEO recuerda que la detección y el tratamiento adecuados de las enfermedades oculares pueden marcar una diferencia - SEO

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Sociedad Española de Oftalmología (SEO), el profesor José Manuel Benítez del Castillo, ha recordado que "la detección y el tratamiento adecuados de las enfermedades oculares pueden marcar una diferencia muy importante en la evolución de muchos problemas de visión".

"Cuidar nuestra salud ocular significa también prestar atención a cualquier cambio en nuestra visión y acudir al médico oftalmólogo cuando sea necesario", ha indicado al respecto, tras lo que ha declarado que cuando se habla de salud visual, no se habla "únicamente de ver mejor o peor". "Hablamos de la posibilidad de desarrollar con normalidad muchas de las actividades que forman parte de nuestra vida y de mantener nuestra autonomía", ha explicado.

En este sentido, y con motivo de la celebración, este jueves, 8 de octubre, del Día Mundial de la Visión, Benítez del Castillo ha subrayado que detrás de cada cifra sobre salud visual hay una historia, una experiencia y una vida en la que la visión importa, lo que se enmarca en la campaña internacional promovida por una Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera (IAPB, por sus sigás en inglés).

A raíz de la iniciativa, se muestra que, según los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), al menos 2.200 millones de personas presentan deterioro de la visión cercana o lejana y, en al menos 1.000 millones de estos casos, la discapacidad visual podría haberse prevenido o todavía no ha sido adecuadamente tratada.

ERRORES DE REFRACCIÓN Y CATARATAS

Además, los errores de refracción y las cataratas son las principales causas de discapacidad visual y ceguera, mientras que entre las afecciones que contribuyen a la pérdida de visión también se hallan la degeneración macular asociada a la edad (DMAE), el glaucoma y la retinopatía diabética.

Junto a ello, 94 millones de personas presentan discapacidad visual o ceguera asociada a cataratas dentro de los casos de pérdida de visión que podrían haberse prevenido o tratado, a la vez que 88,4 millones tienen discapacidad visual o ceguera asociada a errores de refracción no corregidos dentro de estos casos.

En este contexto, Benítez del Castillo ha destacado que la importancia de la visión para la calidad de vida también ha sido estudiada mediante herramientas científicas como el 'Time Trade-Off', metodología utilizada en economía de la salud para medir cuánto valoran las personas diferentes estados de salud. Así, un estudio publicado por el doctor Gary C. Brown y colaboradores mostró que, ante una pérdida visual severa, los participantes estaban dispuestos a renunciar aproximadamente a la mitad de sus años de vida restantes a cambio de recuperar una visión normal.

Con todo, y una vez expuesto que los problemas de salud ocular pueden aparecer a cualquier edad y no siempre producen síntomas en sus primeras fases, ha sostenido que avanzar en salud visual implica tanto fomentar el cuidado individual de los ojos como garantizar que las personas puedan acceder a una atención oftalmológica adecuada cuando la necesiten.