Archivo - La SEN subraya la tendencia ascendente de casos de meningitis desde 2014 - RUDIGOBBO/ ISTOCK - Archivo

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora del Grupo de Estudio de Neurología Crítica e Intensivista de la Sociedad Española de Neurología (SEN), la doctora Saima Bashir, ha expuesto que "desde 2014, se observa una ligera tendencia ascendente de los casos" de meningitis, "interrumpida solo durante los años de mayor restricción por la pandemia de Covid-19".

Tras el levantamiento de "las medidas de higiene y distancia social", que "redujeron drásticamente la transmisión de los microorganismos responsables", la incidencia "ha vuelto a repuntar de forma progresiva", ha indicado, pese a que en España, la incidencia es comparativamente más baja a la media mundial.

De cualquier forma, la meningitis sigue siendo una de las principales causas de muerte por infección en la infancia y la adolescencia y, según datos de la Sociedad Española de Neurología (SEN), cada año se identifican unos 1.000 casos en el país, de los cuales al menos un 10 por ciento son muy graves.

Por ello, y con motivo de la celebración, este lunes, 5 de octubre, del Día Mundial contra la enfermedad, la sociedad científica ha advertido de las elevadas tasas de mortalidad y discapacidad que genera la meningitis, que produce inflamación de las meninges, las membranas que envuelven el cerebro y la médula espinal. La patología puede estar causada por virus, bacterias, hongos o, más raramente, parásitos.

De todas las formas existentes, la bacteriana y, en concreto, la enfermedad meningocócica (causada por la bacteria neisseria meningitidis, también llamada meningococo) es la de peor pronóstico, ya que puede resultar mortal en cuestión de horas si no se trata a tiempo.

CADA AÑO SE REGISTRAN 250.000 MUERTES EN EL MUNDO

La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que cada año se producen unos 2,5 millones de casos de meningitis y que provoca en torno a 250.000 muertes. En su forma bacteriana y, por tanto, ya en particular, aproximadamente una de cada seis personas que la contraen fallece y hasta un 20 por ciento de los que sobreviven queda con secuelas graves, como pérdida de audición o de visión, problemas cognitivos o del lenguaje y, en los casos en que la infección progresa a sepsis, amputaciones de extremidades.

En cuanto a los datos de los que se disponen en España, destaca que en 2024 se notificaron 336 casos de enfermedad meningocócica invasiva, un 24,5 por ciento más que el año anterior, lo que situó la incidencia en 0,68 casos por cada 100.000 habitantes. Los menores de un año volvieron a concentrar la mayor incidencia y, en cuanto a la mortalidad, la letalidad global alcanzó el 9,23 por ciento, aunque este porcentaje se elevó entre las personas de 65 años o más, hasta situarse en el 22,6 por ciento.

"La meningitis no siempre es fácil de reconocer en sus primeras horas, porque puede confundirse con un proceso infeccioso común: fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular o malestar digestivo", ha sostenido Bashir, quien ha añadido que, "sin embargo, la aparición de rigidez de nuca, vómitos, manchas rojizas o violáceas en la piel (petequias), sensibilidad excesiva a la luz, somnolencia o confusión, o convulsiones debe hacer sospechar una meningitis y requiere acudir de inmediato a un Servicio de Urgencias".

Al respecto, ha indicado que "cuanto antes se inicie el diagnóstico y el tratamiento, menor será el riesgo de muerte o de secuelas neurológicas permanentes, ya que en su forma bacteriana, la enfermedad puede resultar mortal en menos de 24 horas". Ante ello, también es crucial la vacunación, así como los hábitos de higiene básica siguen siendo relevantes

Por último, la especialista de la SEN ha informado de que "se están desarrollado varias vacunas meningocócicas pentavalentes capaces de ofrecer protección frente a los serogrupos A, B, C, W e Y en una única vacuna". "Aunque actualmente no están disponibles en España, sí que se espera que en los próximos años se incorporen al calendario vacunal", algo que "abrirá una nueva etapa en la prevención de la enfermedad y ayudará a simplificar las pautas de inmunización y a mejorar la cobertura", ha explicado.

Mientras, "lo más eficaz sigue siendo cumplir el calendario de vacunación vigente y no bajar la guardia con las medidas de higiene básicas", ha insistido, para concluir afirmando que es necesario "un calendario único para todas las comunidades autónomas que garantice la equidad en el acceso a estas vacunas, con independencia del lugar de residencia".