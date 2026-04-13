La SEN señala que el desconocimiento de los trastornos neurológicos funcionales puede llevar a retrasos diagnósticos - UPV

MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Neurología (SEN) ha advertido de que el desconocimiento de los trastornos neurológicos funcionales, tanto por parte de la sociedad como por los profesionales sanitarios, puede llevar a retrasos en el diagnóstico, estigmatización y dificultades en el acceso a tratamiento.

De esta manera ocurre pese a que se encuentran entre las causas más frecuentes de consulta en los Servicios de Neurología y podrían constituir la segunda causa más habitual, con estimaciones de hasta el 18 por ciento de las consultas. Además, la ausencia de alteraciones en las pruebas médicas convencionales también puede dificultar su identificación, lo que, además, genera incertidumbre en pacientes y familiares y, en muchos casos, empeora su evolución clínica.

Estos "son trastornos neuropsiquiátricos en los que los pacientes presentan síntomas neurológicos -como debilidad, temblores, problemas del habla, para caminar, episodios disociativos o quejas cognitivas- que no se explican por enfermedades neurológicas o por lesiones estructurales tradicionales del cerebro", ha explicado la portavoz de la Comisión de Estudio de los mismos en esta sociedad científica, la doctora Isabel Pareés.

Ante ello, y con motivo de la celebración, este lunes, 13 de abril, del Día Internacional de los Trastornos Neurológicos Funcionales, la SEN busca poner el foco en la necesidad de mejorar su conocimiento y abordaje, cuya prevalencia se estima en 50 casos por cada 100.000 habitantes, lo que supondría que en España habría alrededor de 25.000 personas afectadas.

ORIGEN MULTIFACTORIAL

"Se trata de afecciones en las que se altera la forma en que el cerebro procesa la información y genera respuestas, dando lugar a síntomas reales e involuntarios", ha apuntado Pareés, mientras que la miembro de la misma Comisión, la doctora Elisabet Mondragón, ha declarado que "su origen es multifactorial, combinando vulnerabilidades biológicas, factores psicológicos y sociales y, en algunos casos, acontecimientos vitales estresantes".

En este sentido, la última especialista ha sostenido que "son una causa habitual de discapacidad y su abordaje requiere de la implicación de diferentes profesionales, como neurólogos, psiquiatras, psicólogos y expertos en rehabilitación". "Es fundamental entender que los trastornos neurológicos funcionales son reales, tratables y que requieren un abordaje clínico holístico", ha afirmado, por su parte, su compañero en el mismo órgano de la SEN, el doctor Ángel Aledo, quien ha añadido que la educación "es esencial para romper mitos y mejorar la calidad de vida de quienes los padecen".

Para ello, además de la creación este año de la citada Comisión, la SEN ha destacado la elaboración, en 2021, de un manual de recomendaciones para el diagnóstico y tratamiento de los trastornos del movimiento funcionales, con el objetivo de guiar a los profesionales sanitarios y mejorar la atención a estos pacientes.

"Es fundamental apoyar a las asociaciones de pacientes que también desempeñan un papel clave, ofreciendo apoyo, información y acompañamiento a quienes conviven con estos trastornos, contribuyendo a reducir el aislamiento y fomentar la comprensión social", ha concluido la también integrante de la Comisión de Estudio de Trastornos Neurológicos Funcionales de esta organización, la doctora Araceli Alonso-Cánovas.