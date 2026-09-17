Archivo - La SEN insiste en su petición de que Sanidad reconsidere su decisión y financie los nuevos fármacos contra el Alzheimer - ISTOCK - Archivo

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora del Grupo de Estudio de Conducta y Demencias de la Sociedad Española de Neurología (SEN), la doctora Raquel Sánchez del Valle, ha insistido en la petición de que el Ministerio de Sanidad reconsidere su decisión y financie finalmente los nuevos fármacos contra el Alzheimer capaces de actuar en sus fases iniciales.

"Solicitamos a las autoridades sanitarias que reconsideren esta resolución porque restringir el acceso a estos fármacos solo a quienes puedan costeárselos de forma privada vulnera el principio de equidad de nuestro Sistema Nacional de Salud (SNS)", ha señalado en relación con la medida tomada en julio, en el seno de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM), de no incluir en la financiación pública los dos primeros fármacos ideados para intervenir en etapas precoces de la enfermedad.

Debido a que los compuestos han mostrado en ensayos clínicos su capacidad de ralentizar el deterioro cognitivo en torno a un 27 y un 29 por ciento, respectivamente, a 18 meses, y a que ambos cuentan ya con la autorización de comercialización de la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés), considera que esta decisión "limita, por el momento, su acceso en España a la prescripción en el ámbito privado".

"Por esta razón, mantenemos nuestra disposición a colaborar con las autoridades sanitarias en el diseño de circuitos asistenciales seguros, eficientes y sostenibles que permitan una incorporación ordenada de estos tratamientos", ha explicado Del Valle, que ha mostrado confianza "en que esta voluntad de colaboración sea tenida en consideración en las próximas reuniones de la CIPM". Al respecto, ha subrayado que según las estimaciones disponibles, alrededor de un 4 por ciento de los pacientes en España podría beneficiarse de los dos nuevos fármacos.

Como contexto, y con motivo de la celebración, este lunes, 21 de septiembre, del Día Mundial del Alzheimer, ha expuesto que, actualmente, más de 57 millones de personas viven con demencia en todo el mundo y cada año se diagnostican cerca de 10 millones de nuevos casos. La cifra está "lejos de estabilizarse", ya que "seguirá aumentando en las próximas décadas", ha señalado, y es que la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que el número de personas con demencia alcanzará los 78 millones en 2030 y los 139 millones en 2050.

En este sentido, ha recordado que la patología constituye la principal causa de demencia -con entre el 60 y el 70 por ciento de todos los casos- y una de las principales de discapacidad y dependencia entre las personas mayores. Solo en España, más de 800.000 personas padecen Alzheimer y cada año se diagnostican alrededor de 40.000 nuevos casos, de los que más del 65 por ciento corresponden a mujeres.

LA ENFERMEDAD REPRESENTA UN COSTE ANUAL DE 35.000 MILLONES DE EUROS

Junto a ello, ha apuntado que la demencia representa un coste anual estimado en 1.131.325.085.800 euros a nivel mundial, "aproximadamente la mitad de los cuales corresponde a los cuidados no remunerados que prestan familiares y allegados de las personas con demencia". "Esta carga recae especialmente sobre las mujeres, que realizan aproximadamente el 70 por ciento de las horas de cuidados de personas con demencia a escala mundial", ha especificado, al tiempo que ha afirmado que en España, la Confederación Española de Alzheimer y otras Demencias (CEAFA) estima en unos 35.000 millones de euros el coste anual del Alzheimer.

Por otra parte, y una vez indicado que "cerca del 60 por ciento de las personas cuidadoras presentan también morbilidades, como consecuencia directa de la sobrecarga del cuidado", Del Valle ha señalado que la patología "sigue arrastrando en España un importante infradiagnóstico, sobre todo en sus fases más leves". "La SEN estima que más del 50 por ciento de los casos que aún son leves están sin diagnosticar, que el retraso medio entre la aparición de los primeros síntomas y el diagnóstico supera los dos años, y que entre el 30 y el 50 por ciento de las personas con algún tipo de demencia no llegan a recibir un diagnóstico formal", ha argumentado.

Es en este punto en el que ha insistido en que "la disponibilidad de fármacos capaces de modificar el curso de la enfermedad hace que el diagnóstico precoz y preciso sea, si cabe, aún más urgente". "Ya disponemos de biomarcadores en sangre que permiten mejorar el diagnóstico sin necesidad de una punción lumbar, pero su uso todavía es minoritario: en la actualidad, menos del 20 por ciento de los diagnósticos de Alzheimer se apoyan en biomarcadores, cuando el objetivo debería ser alcanzar el 80-90 por ciento en los próximos años", ha asegurado.

Por último, ha incidido en la importancia de la prevención a través del cuidado de la salud cerebral, el cual puede "reducir de forma notable el riesgo de padecer Alzheimer en el futuro". "Realizar ejercicio físico, mantenerse cognitiva y socialmente activo, corregir la pérdida de audición o visión, controlar el peso, la diabetes, el colesterol y la tensión arterial, evitar el consumo de alcohol y tabaco, prevenir los traumatismos craneoencefálicos y reducir la exposición a la contaminación ambiental son medidas que, todas juntas, pueden ayudar a reducir el impacto", ha finalizado.