La SEMPSPGS relanza, 20 años despúes, el estudio ENEAS para actualizar la seguridad del paciente hospitales

Archivo - Paciente atendido por profesionales sanitarios en su habitación de un hospital. - MORSA IMAGES/ISTOCK - Archivo

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública y Gestión Sanitaria (SEMPSPGS) ha anunciado el relanzamiento del Estudio Nacional de Eventos Adversos relacionados con la Asistencia Sanitaria (ENEAS), una iniciativa de referencia en España para medir y analizar la seguridad del paciente en el ámbito hospitalario, impulsado hace 20 años por el Ministerio de Sanidad.

Según informan, el proyecto vuelve a ponerse en marcha con el objetivo de actualizar el conocimiento sobre la frecuencia, características e impacto de los eventos adversos en los hospitales españoles. La nueva edición del estudio incorporará además el análisis de fenómenos de sobreutilización sanitaria, entre ellos las hospitalizaciones potencialmente evitables, un ámbito cada vez más relevante para la eficiencia y sostenibilidad del sistema sanitario.

El primer ENEAS, en el que participaron 24 hospitales públicos, aplicó una adaptación de la metodología del Harvard Medical Practice Study, considerada un estándar internacional en la evaluación de eventos adversos. "Sus resultados permitieron identificar áreas prioritarias de mejora, orientar las estrategias nacionales de seguridad del paciente y reforzar la cultura de seguridad en los centros sanitarios", señalan.

En las últimas dos décadas, recuerdan que el sistema sanitario español ha experimentado cambios sustanciales en la organización asistencial, el perfil clínico de los pacientes hospitalizados y el grado de digitalización de los hospitales. Este contexto, consideran necesario disponer de un estudio nacional actualizado, comparable y metodológicamente robusto, capaz de ofrecer una fotografía real del estado de la seguridad del paciente en España.

El nuevo ENEAS contribuirá a monitorizar las tendencias nacionales en seguridad del paciente; evaluar la efectividad de las políticas y estrategias vigentes; sensibilizar y formar a los profesionales sanitarios; impulsar la cultura de seguridad en los hospitales, y facilitar la planificación sanitaria basada en evidencia.

La nueva edición del estudio incorpora avances relevantes respecto al proyecto original, como es la digitalización completa de las herramientas de cribado y revisión clínica, lo que permitirá procesos más ágiles y homogéneos; la estimación del impacto económico asociado a los eventos adversos; el análisis de la sobreutilización hospitalaria, un campo emergente clave para la sostenibilidad del sistema sanitario, y metodología actualizada y alineada con estándares internacionales, compatible con el Global Patient Safety Action Plan 2021-2030 de la Organización Mundial de la Salud.