La SEMNIM destaca que las técnicas de medicina nuclear ayudan a personalizar el abordaje del cáncer de mama

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MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Medicina Nuclear e Imagen Molecular (SEMNIM) ha destacado el valor de las técnicas de medicina nuclear aplicadas al cáncer de mama, ya que pueden aportar información clave que contribuya a personalizar el abordaje de la enfermedad.

Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, SEMNIM y el Grupo de Pacientes con Cáncer (GEPAC) se han aliado para informar sobre las principales pruebas de medicina nuclear que se emplean ante esta enfermedad y contribuir al conocimiento de las personas que tengan que someterse a ellas, reduciendo la incertidumbre.

La presidenta de la SEMNIM, Virginia Pubul, se ha centrado en la biopsia selectiva del ganglio centinela (BSGC) y en la tomografía por emisión de positrones y tomografía computarizada (PET-TC). Sobre la primera, ha detallado que se trata del "estándar para la estadificación axilar de las pacientes sometidas a cirugía conservadora cuya axila es clínicamente negativa tras valoración ecográfica".

Sin embargo, ha precisado que las recomendaciones están cambiando hacia un uso más selectivo de esta técnica, de forma que puede omitirse en determinadas pacientes tras una valoración multidisciplinar.

Entre sus ventajas, ha señalado que la técnica permite evitar en ocasiones la linfadenectomía axilar, una intervención más extensa que puede asociarse a complicaciones como linfedema, dolor o pérdida de movilidad. Asimismo, la información que ofrece contribuye a orientar decisiones sobre radioterapia y tratamientos sistémicos.

SOBRE EL PET/TC

En cuanto al PET/TC, Pubul ha comentado que esta prueba "no está indicada de forma rutinaria en el cáncer de mama precoz de bajo riesgo y su rendimiento clínico aumenta conforme aumenta el riesgo de enfermedad extraaxilar o metastásica".

Con todo, ha aseverado que puede resultar determinante en pacientes seleccionadas al detectar enfermedad no identificada previamente y modificar así el estadio y la planificación del tratamiento. Además, puede ayudar a valorar de forma temprana la respuesta al tratamiento neoadyuvante en ciertos casos, aunque ha puntualizado que se necesita más evidencia para generalizar su uso.

Pubul ha destacado que España tiene "profesionales altamente cualificados y con una amplia experiencia" en estas técnicas, tras lo que ha instado a evitar inequidades territoriales en el acceso de los pacientes a las pruebas.

INFORMAR A CADA PACIENTE

La presidenta de GEPAC, Begoña Barragán, ha advertido de que las pacientes llegan a la consulta con mucho desconocimiento sobre estas pruebas. "Nadie les ha contado para qué sirve el ganglio centinela ni qué aporta un PET/TC en su caso, y la palabra nuclear impone mucho", ha aseverado.

Por ello, ha subrayado la importancia de que los profesionales sanitarios detallen a cada paciente para qué sirve cada procedimiento, qué va a experimentar y qué sucede después, y ha instado a hacerlo "en un lenguaje comprensible y con tiempo para preguntar".

En este contexto, SEMNIM y GEPAC han reivindicado la colaboración entre sociedades científicas y asociaciones de pacientes para acercar la información médica a las personas con cáncer de una forma clara.