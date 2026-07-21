La SEMI espera que la llegada de nuevos fármacos biológicos permita un manejo más individualizado en Sjögren

Archivo - Imagen de recurso de una persona tomando una pastilla. - ISTOCK - Archivo

MADRID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) ha destacado que la llegada de nuevos fármacos biológicos en los próximos meses permitirá avanzar hacia un manejo más individualizado de la enfermedad de Sjögren.

"Cada día conocemos mejor cómo funciona el sistema inmunológico en enfermedades autoinmunes como la enfermedad de Sjögren, lo que nos acerca a tratamientos más precisos. Si tocamos las teclas clave del sistema inmunológico seremos capaces de controlar esta enfermedad de forma individualizada", ha afirmado Isabel Sánchez, especialista en Medicina Interna del Hospital Universitario Virgen de las Nieves, de Granada.

La organización recuerda que China ha aprobado el primer tratamiento biológico para Sjögren en el mundo y, aunque aún no se dispone de estas terapias en Europa, hay estudios muy avanzados con otros fármacos cercanos a su aprobación.

Con motivo del Día Mundial de la enfermedad, que se celebra el 23 de julio, los médicos internistas también piden a las personas afectadas por este trastorno que mantengan unos buenos hábitos de hidratación durante el verano, período en el que tienen mayor riesgo de sufrir un empeoramiento de la sequedad y de otros síntomas característicos, debido al calor propio de la estación.

La enfermedad de Sjögren afecta al 1 por ciento de la población, principalmente femenina, en la que el sistema de defensa del organismo no funciona correctamente y, por tanto, ataca específicamente a las glándulas salivales y lagrimales, entre otras, produciendo sequedad en los ojos, la boca y otras partes del cuerpo, como la piel y la vagina.

Aunque esta es la sintomatología más habitual de la enfermedad, en ocasiones también puede manifestarse fuera de las glándulas, afectando a la piel, el pulmón, los nervios y otros órganos vitales. Las formas de Sjögren con afectación extraglandular son más graves y requieren tratamientos más intensivos.

"Las enfermedades autoinmunes afectan al sistema de defensa del organismo. Normalmente, este nos protege frente a virus, bacterias y otros agentes externos. Sin embargo, cuando deja de funcionar correctamente, reconoce al propio cuerpo como un enemigo y lo ataca, dando lugar a las enfermedades autoinmunes. Pueden afectar solo a un determinado órgano, como la piel o el riñón; o bien simultáneamente a distintos órganos del cuerpo, como ocurre en las enfermedades autoinmunes sistémicas. Dentro de estas últimas, la más frecuente es la enfermedad de Sjögren", ha finalizado Sánchez.