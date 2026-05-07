Archivo - La SEMI destaca que el "arsenal terapéutico en expansión" en lupus permite aspirar a "la remisión sostenida" - DOUCEFLEUR/ISTOCK - Archivo

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El coordinador del Grupo de Enfermedades Autoinmunes Sistémicas (GEAS) de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), el doctor Andrés González, ha manifestado que "herramientas diagnósticas más precisas y un arsenal terapéutico en expansión" en lupus permiten "aspirar a objetivos que antes parecían lejanos", como "la remisión sostenida, la protección del daño orgánico y el uso juicioso de los corticoides".

"El lupus eritematoso sistémico ya no es la enfermedad de hace décadas", ha declarado, al tiempo que ha indicado que "la Medicina Interna, por su formación integradora, está en una posición privilegiada para liderar el manejo de pacientes", sobre todo "en aquellos con afectación multisistémica compleja o con comorbilidades". El GEAS "trabaja para que todos los internistas del país puedan homogeneizar y mejorar la atención a estos pacientes", ha explicado.

Así, con motivo de la celebración, este domingo, 10 de mayo, del Día Mundial de esta enfermedad, este órgano de la citada sociedad científica ha indicado que la misma "deja atrás su etapa más devastadora gracias a la disponibilidad de nuevos tratamientos, como los fármacos biológicos, y herramientas diagnósticas como la Inteligencia Artificial (IA), que permiten un diagnóstico más preciso".

No obstante, ha insistido en que "el médico internista mantiene un papel clave en el diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad autoinmune" sistémica, la cual es una de las "más relevantes" en este ámbito. "En España, se ha descrito en torno a unas 82.000 personas afectadas, con una prevalencia de 210 casos por cada 100.000 habitantes, que aumentará debido, en parte, a las mejoras en diagnóstico", ha divulgado.

MANIFESTACIONES DE LA ENFERMEDAD

"La enfermedad es entre ocho y nueve veces más frecuente en mujeres que en hombres y suele debutar en edad fértil, entre los 15 y los 45 años", ha proseguido, para agregar que "puede afectar a cualquier órgano o sistema". "Las manifestaciones 'visibles' más frecuentes en el debut son las musculoesqueléticas, artritis y artralgias, y las cutáneas, presentes en el 70-80 por ciento de los pacientes", ha afirmado.

En este contexto, el GEAS ha declarado que "la afectación cutánea más habitual es el eritema en alas de mariposa, que aparece en las mejillas y el puente nasal, la alopecia y la fotosensibilidad", y que "puede comprometer órganos internos de forma potencialmente grave". "La nefritis lúpica es una de sus complicaciones más serias, afecta al 30-50 por ciento" y, "sin un tratamiento precoz y adecuado, puede conducir a insuficiencia renal", ha asegurado.

Tras sostener que "otras manifestaciones son la inflamación de las membranas que rodean el pulmón (pleuritis) y el corazón (pericarditis)", así como "alteraciones del sistema nervioso con cambios cognitivos o del estado de ánimo", ha declarado que "el retraso diagnóstico es uno de los principales retos", ya que "puede superar uno o dos años o más tiempo, porque las manifestaciones iniciales son inespecíficas y pueden solaparse con múltiples enfermedades".

Ahondando en el uso de la IA de cara al diagnóstico, ha afirmado que identifica "patrones clínicos y analíticos complejos que escapan al ojo humano", por lo que es útil para "predecir la aparición de brotes". "Los algoritmos de aprendizaje automático aplicados a grandes registros multicéntricos, como los que maneja el GEAS a través del registro 'RELES' o 'BELI-LES-GEAS', permiten identificar fenotipos de inicio del lupus eritematoso sistémico y subgrupos de pacientes con diferente pronóstico", ha asegurado.

"La visión a medio plazo es integrar estas herramientas en la práctica clínica diaria para hacer una Medicina más personalizada, predictiva y preventiva", ha retomado González, quien ha añadido que se están incorporando "herramientas como la proteómica y la IA" para "predecir quién va a tener un brote, quién va a responder mejor a un fármaco u otro, y quién está en mayor riesgo cardiovascular o renal".

TRATAMIENTOS

En este sentido, el GEAS ha informado de que en su IV Curso sobre esta patología se ha debatido sobre la posibilidad de utilizar adecuadamente glucocorticoides con estrategias de ahorro basadas en el uso optimizado de terapias, incluidos los fármacos biológicos.

"Los biológicos aprobados recientemente, como belimumab (anti-BAFF) y anifrolumab (anti-interferón tipo I), logran el control de la enfermedad y la reducción significativa de corticoides, según datos del estudio 'TULIP-LTE' que confirman con anifrolumab el mantenimiento de baja actividad o remisión con dosis mínimas, y reducciones de al menos un 50 por ciento en vida real con belimumab", ha indicado.

En cuanto a la nefritis lúpica, se ha señalado que "voclosporina, inhibidor de calcineurina de nueva generación, supone un avance en el control de la proteinuria y la protección renal". "Como terapias emergentes, la terapia con células CAR-T anti-CD19 muestra resultados preliminares prometedores en lupus eritematoso sistémico refractario, con remisiones profundas y prolongadas", ha destacado.

"El lupus es una enfermedad crónica que, con tratamiento adecuado y seguimiento especializado, permite llevar una vida plena", ha explicado González, que apuesta por "trasladar un mensaje de acompañamiento a los pacientes y a sus familias, por parte de los equipos médicos comprometidos con su atención y la investigación activa en su enfermedad".