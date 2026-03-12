La SEMI defiende la expansión de las unidades de riesgo vascular para mejorar el control de pacientes complejos

Archivo - Imagen de recurso de un doctor mostrando un corazón a un paciente. - PEAKSTOCK/ ISTOCK - Archivo

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) ha defendido la expansión de las unidades de riesgo vascular, al asegurar que están demostrando ser una herramienta especialmente útil para optimizar el control de los factores de riesgo en pacientes complejos.

"Las unidades de riesgo vascular representan uno de los modelos asistenciales más eficaces para abordar el riesgo cardiovascular de forma integral en pacientes con múltiples factores de riesgo o enfermedad cardiovascular establecida. Una de las prioridades estratégicas del Grupo de Riesgo Vascular de SEMI es seguir impulsando la expansión de estas unidades como estructuras que permiten mejorar la estratificación del riesgo, optimizar el tratamiento y reforzar la coordinación entre niveles asistenciales", ha explicado Nuria Muñoz, coordinadora de Riesgo Vascular.

En el marco del Día Europeo para la Prevención del Riesgo Cardiovascular, la SEMI ha señalado que es fundamental avanzar hacia un abordaje global del riesgo cardiovascular, teniendo en cuenta el perfil completo del paciente y no solo cada factor de riesgo de forma aislada.

Según los médicos internistas, estas unidades hospitalarias permiten abordar de forma coordinada múltiples factores de riesgo, así como mejorar la estratificación y el tratamiento de los pacientes. Además, facilitan una atención más especializada y tienen un papel clave en la coordinación asistencial entre niveles, favoreciendo la colaboración entre la Atención Primaria y el hospital.

Según la última actualización de la Red RIVAS, en España hay 87 centros identificados con consulta monográfica de riesgo vascular, si bien no todos tienen la acreditación de SEMI. En total, hay 34 unidades de riesgo vascular acreditadas con el sello SEMI EXCELENTE.

"Es fundamental avanzar en modelos asistenciales que permitan un abordaje integral del paciente con alto riesgo cardiovascular, con las Unidades de Riesgo Vascular que facilitan una evaluación global del paciente y permiten optimizar el tratamiento preventivo, no sólo del primer evento sino de eventos subsiguientes en aquellos pacientes con enfermedad vascular establecida", ha afirmado Muñoz.

EVENTOS CARDIOVASCULARES EN EUROPA Y EN ESPAÑA

En Europa, las enfermedades cardiovasculares siguen siendo el principal problema de salud, con más de 60 millones de personas y más de 4 millones de muertes al año, esto es, un tercio de todas las defunciones, en su mayoría debidas a cardiopatía isquémica (unas 547.000 muertes al año en la Unión Europea, UE) y enfermedad cerebrovascular (350.000 muertes). Cada año se producen millones de infartos de miocardio e ictus. La insuficiencia cardíaca afecta a alrededor del 1-2 por ciento de la población adulta, aunque su prevalencia aumenta con la edad y puede superar el 10 por ciento en mayores de 70 años.

En España, se estima que más de 700.000 personas viven con insuficiencia cardiaca y mueren 18.000 por esta causa al año, más de 26.000 por cardiopatía isquémica y más de 22.000 por enfermedad cerebrovascular, lo que refleja una carga asistencial significativa. SEMI destaca que estas cifras subrayan el enorme impacto sanitario, social y económico de las enfermedades cardiovasculares y la necesidad de reforzar las estrategias de prevención, detección temprana y tratamiento de factores de riesgo cardiovascular.

Por esta razón, SEMI quiere lanzar un mensaje claro: "La prevención cardiovascular salva vidas. Identificar y tratar de forma temprana factores como la hipertensión arterial, la diabetes, la dislipemia, el tabaquismo o la obesidad permite reducir la aparición de infartos, ictus o insuficiencia cardiaca".

"España se sitúa en una posición relativamente favorable en Europa en términos de mortalidad cardiovascular, gracias a factores como la dieta mediterránea, el sistema sanitario y los programas de prevención. Pero esta situación no debe llevarnos a la complacencia", advierte Muñoz.

Registros europeos recientes como SANTORINI o DA VINCI, que analizan el control de los factores de riesgo cardiovascular -especialmente el colesterol LDL- en pacientes de alto riesgo en distintos países europeos, muestran que aún existe un margen importante de mejora en el control de estos factores, tan importante como que solo 1 de cada 5 pacientes alcanza el objetivo de LDL en prevención secundaria.

Entre el 70 y el 80 por ciento de los eventos cardiovasculares se relacionan con factores de riesgo modificables, lo que supone que una proporción muy importante de infartos, ictus o insuficiencia cardíaca podría evitarse con medidas preventivas adecuadas.

"Estos datos reflejan un gran potencial de mejora de la prevención cardiovascular. En España, estudios como el 'Objetivo Punto de Mira' han mostrado que menos de una cuarta parte de los pacientes de alto riesgo cardiovascular tienen un buen control de los principales factores de riesgo. De ahí que se deban intensificar las estrategias de prevención y optimización terapéutica", ha apuntado Muñoz.

RECOMENDACIONES DE PREVENCIÓN

Los expertos indican que las recomendaciones para la prevención cardiovascular se basan en pilares bien establecidos: dieta saludable, preferentemente mediterránea, que ha demostrado beneficios en la prevención primaria y la secundaria; ejercicio físico regular, aeróbico y de fuerza, con prescripción individualizada; evitar fumar; controlar el peso corporal, y tener un buen control de la presión arterial, el colesterol y la glucosa.

Estas medidas, apuntan, deben iniciarse a edades tempranas y mantenerse toda la vida, ya que el riesgo cardiovascular se acumula con los años. La educación sanitaria en familias y escuelas es clave. Diversos programas han probado que los hábitos saludables desde la infancia tienen un gran impacto en la salud cardiovascular a largo plazo, como las iniciativas del Dr. Valentín Fuster de integración de la educación cardiovascular en las escuelas.

El Grupo de Riesgo Vascular está impulsando un enfoque más transversal del riesgo vascular, junto con otros ámbitos de la medicina interna y especialidades. La evidencia muestra que determinadas enfermedades inflamatorias crónicas y algunas infecciones persistentes, como la infección por VIH, se asocian a un mayor riesgo cardiovascular. Por ello, se promueven iniciativas de investigación y colaboración para integrar la valoración del riesgo vascular en estos casos y mejorar la prevención y el manejo de las complicaciones cardiovasculares en contextos clínicos cada vez más complejos.