Archivo - SEMG señala que la recomendación de ejercicio sin individualizar en encefalomielitis miálgica puede ser contraproducente - IHAR ULASHCHYK - Archivo

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), la doctora Pilar Rodríguez Ledo, ha señalado que las recomendaciones habituales de actividad física en encefalomielitis miálgica pueden resultar "contraproducentes" si no se tienen en cuenta "las características de la enfermedad y la tolerancia individual al esfuerzo".

"A veces, y con la mejor intención, recomendamos incrementar progresivamente la actividad física", ha indicado, para insistir en la importancia de individualizar la prescripción de ejercicio. Por ello, es necesario "mejorar la formación de los profesionales sanitarios para reconocer las particularidades de esta enfermedad y ofrecer una atención adaptada a cada paciente", ha indicado.

De esta manera se ha expresado Rodríguez Ledo durante la celebración de la jornada virtual 'Más allá de la Fatiga: Diagnóstico diferencial de la Encefalomielitis Miálgica' (EM/SFC), que han organizado la SEMG y la Asociación de Personas con Encefalomielitis Miálgica (PEM), en la que ha reivindicado el papel de los médicos de Familia en la valoración clínica, el seguimiento y el acompañamiento de las personas afectadas.

Es requerible "distinguir la encefalomielitis miálgica de la fatiga habitual, así como el profundo impacto de la enfermedad en la autonomía y la vida cotidiana de quienes la padecen", ha continuado, tras lo que la especialista en Medicina Familiar y Comunitaria del área del Hospital de Manises (Valencia), la doctora Eva Martín, ha compartido la apreciación, al afirmar que se debe "distinguir el cansancio fisiológico, que suele mejorar con el descanso, de la fatiga secundaria a otras enfermedades y de la fatiga patológica, que puede ser persistente, desproporcionada respecto al esfuerzo realizado y limitante para la actividad diaria".

Así, y para orientar la evaluación, ha aconsejado valorar si el paciente ha reducido sus actividades habituales, presenta otros síntomas asociados o experimenta un empeoramiento al intentar mantener su ritmo de actividad pese a la fatiga. Estas señales pueden indicar "la necesidad de una evaluación más específica y de aplicar los criterios diagnósticos de la encefalomielitis miálgica", ha afirmado.

Además, ha expuesto otras manifestaciones asociadas, como "la niebla mental, los trastornos del sueño, el dolor y las alteraciones del sistema nervioso autónomo". Entre las últimas, ha destacado "la intolerancia ortostática, que puede provocar mareos, debilidad y palpitaciones al permanecer de pie".

AGOTAMIENTO NEUROINMUNE POSESFUERZO

Por otra parte, se ha referido al agotamiento neuroinmune posesfuerzo, caracterizado por el empeoramiento de los síntomas tras realizar actividades físicas, cognitivas o emocionales, incluso cuando el esfuerzo parece reducido. Reconocer este fenómeno resulta fundamental "para orientar el diagnóstico y adaptar las recomendaciones a la capacidad de cada persona" y en los casos más graves, el empeoramiento puede prolongarse "e impedir la realización de tareas cotidianas o la recuperación del estado previo", ha declarado.

El encuentro, que ha sido moderado por la vicepresidenta tercera de SEMG, la doctora María Asunción Gracia Aznar, y que ha contado también con la participación de la presidenta de la PEM, Mari Carmen Motos, y su secretaria, Marian Lozano, ambas pacientes de encefalomielitis miálgica, ha servido, además, para reivindicar el papel del paciente experto, cuyo conocimiento de la patología puede ayudar a los sanitarios a comprender mejor las necesidades de los afectadas.

Junto a ello, se han visibilizado las dificultades que afrontan los pacientes en su vida cotidiana, y es que en las formas más graves, acciones aparentemente sencillas pueden exigir un esfuerzo extraordinario. En este sentido, algunas personas se enfrentan a la incomprensión derivada de una enfermedad cuyas limitaciones no siempre resultan apreciables.