La SEMG lanza 'Cardio Actívate' para promover el ejercicio físico como fuente de salud cardiovascular

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) ha lanzado el proyecto 'Cardio Actívate', impulsado por su Grupo de Trabajo de Cardiovascular y Diabetes, con el objetivo de promover la práctica de ejercicio físico como fuente de salud cardiovascular.

La SEMG presentó la iniciativa durante su XI Foro de Formación en Diabetes y la IX Jornada Cardiovascular, que celebró la pasada semana en Toledo bajo el lema 'Unidos en la Salud Cardiorrenalmetabólica', y a los que acudieron un total de 250 médicos de familia procedentes de toda España.

En el acto, los asistentes pudieron conocer el proyecto 'Cardio Actívate', que dispone de materiales, vídeos y recursos en la web de la sociedad y que se proyectaron durante la jornada en las pantallas disponibles en los auditorios y las zonas de descanso.

Como actividad solidaria, se instalaron bicicletas estáticas en la sede del encuentro para que los médicos participantes pedaleasen por los más necesitados. Cada pedalada se transformó en una donación a la Fundación SEMG Solidaria, que desarrolla proyectos en países desfavorecidos.

ALGORITMO DIABETOSEMG

El encuentro sirvió para repasar, junto a expertos de primer nivel, las últimas novedades científicas en el ámbito de la diabetes y la enfermedad cardiovascular, en línea con los avances presentados en los congresos internacionales más recientes, nuevos estudios y guías clínicas.

En el mismo, se presentó el nuevo algoritmo 'DIABETOSEMG 2025', que busca contribuir al manejo integral de la diabetes tipo 2 con una evaluación individualizada del paciente en función de condiciones clínicas como fragilidad, obesidad, enfermedad renal crónica, insuficiencia cardíaca o enfermedad cardiovascular establecida.

Además de las conferencias, el programa incluyó talleres prácticos, debates, así como las presentaciones de casos clínicos seleccionados en los 'Encuentros en el Café', un novedoso formato de diálogo e intercambio de experiencias del ámbito asistencial, junto a expertos de los Grupos de trabajo de Trabajo de Cardiovascular y Diabetes de la SEMG.

En la clausura, los organizadores realizaron un balance muy positivo de esta edición, destacando la alta participación y la calidad científica de los contenidos.

Para finalizar, la SEMG entregó los premios a las mejores comunicaciones, que galardonaron con el primer puesto a 'La ecografía como herramienta de ayuda para estratificar el riesgo vascular', de Diego Martín Rubio. El segundo premio fue para 'Vasculopatía progresiva post-trasplante en diabetes con control metabólico óptimo: ¿Una paradoja clínica?', de Isabel Roig Grau; y el tercero para 'Reto en el control metabólico en un paciente con diabetes mellitus tipo 1 y comorbilidad psiquiatrica', de Manuel Jesús López Mora.