SEMG y Cardioalianza acercarán la ciencia y la experiencia a las necesidades de los pacientes cardiovasculares

SEMG y Cardioalianza se unen para acercar la ciencia y la experiencia a las necesidades reales de los pacientes cardiova - SEMG

MADRID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) y Cardioalianza han unido sus fuerzas para acercar el conocimiento científico y la experiencia de los profesionales a las necesidades reales de las personas con enfermedad cardiovascular.

Ambas entidades han firmado un convenio marco de colaboración que establece las bases para desarrollar iniciativas conjuntas en materia de información, formación e investigación, abriendo una nueva vía de cooperación entre los profesionales de Medicina de Familia y las organizaciones de pacientes.

El acuerdo ha sido suscrito por la presidenta de la SEMG, Pilar Rodríguez Ledo, y el presidente de Cardioalianza, Tomás Fajardo, y contempla el desarrollo de actuaciones dirigidas a potenciar la formación de los asociados, promover actividades de investigación e impulsar seminarios, cursos y conferencias sobre cuestiones de interés común.

La alianza responde a la voluntad de ambas organizaciones de trabajar de forma coordinada para que la colaboración entre profesionales sanitarios y pacientes contribuya a mejorar la respuesta frente a las enfermedades cardiovasculares.

"La colaboración con las organizaciones de pacientes nos permite incorporar su perspectiva a la hora de identificar necesidades y plantear iniciativas que tengan una verdadera utilidad para las personas con enfermedad cardiovascular", señala la presidenta de la SEMG.

Por su parte, el presidente de Cardioalianza considera que "esta colaboración es una oportunidad para reforzar la conexión entre pacientes y profesionales y favorecer actividades que permitan generar y trasladar conocimiento en beneficio de las personas afectadas por enfermedades cardiovasculares".