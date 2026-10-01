SEMG avanza que su Congreso de 2027 en Sevilla reivindicará la capacidad de la Medicina de Familia ante desafíos del SNS - SEMG

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), la doctora Pilar Rodríguez Ledo, ha presentado este jueves la edición de 2027 de su Congreso, que se va a celebrar en Sevilla del 17 al 19 de junio y que reivindicará la capacidad de la Medicina de Familia y de la Atención Primaria para afrontar los desafíos actuales y futuros del Sistema Nacional de Salud (SNS).

El encuentro, que se va a desarrollar bajo el lema 'Sumamos Sinergias en Salud. Transformando el Sistema desde la Medicina de Familia', será el 33º de la sociedad científica y servirá para poner de relieve el potencial del primer nivel asistencial para sumar conocimientos, profesionales, generaciones y perspectivas, y para generar sinergias que permitan afrontar los retos de ahora y del mañana del sistema sanitario.

Así, la sede será el Centro de Convenciones Internacional de Sevilla (SICC, por sus siglas en inglés), en el que se espera albergar a en torno a 2.500 congresistas. De esta manera, se concentrarán en un mismo espacio las diferentes actividades científicas y formativas, aunque el formato del Congreso es híbrido.

Liderado por la presidenta de SEMG Andalucía, la doctora Enriqueta Quesada, el Comité Organizador de la cita ha planteado un programa basado en la premisa de que la salud no se construye en solitario. Así, su propuesta parte de la necesidad de sumar conocimientos, capacidades y objetivos entre los distintos profesionales que integran la Atención Primaria, incorporando también al paciente como parte activa de las decisiones sobre su salud.

Además, se va a dar protagonismo especial a los médicos internos residentes (MIR) y se va a promover el intercambio entre distintas generaciones y perfiles profesionales, lo que será visible también en los ámbitos del hospital, la universidad, la Salud Pública, las sociedades científicas, las Administraciones, las asociaciones de pacientes y la comunidad.

CONOCIMIENTO, NUEVAS TECNOLOGÍAS Y CAPACIDAD DE INNOVACIÓN

"La Atención Primaria afronta tiempos exigentes, pero también una etapa de grandes oportunidades gracias al conocimiento disponible, las nuevas tecnologías y la capacidad de innovación de sus profesionales", han indicado desde el Comité Organizador, tras lo que han declarado que se busca "contribuir a impulsar una cultura basada en sumar en lugar de fragmentar, compartir en lugar de competir y construir en lugar de resignarse".

Por su parte, el Comité Científico está presidido por el doctor Manuel Niño Camacho, quien va a ser el encargado de coordinar una propuesta científica que busca combinar actualización, innovación, debate y aplicación práctica. Así, manteniendo el rigor científico, se realizará una marcada orientación práctica y aplicable a la consulta para que cada actividad formativa aporte una herramienta, una habilidad, una evidencia capaz de modificar la práctica, una pregunta para la reflexión o una idea que pueda convertirse en un nuevo proyecto.

El evento, al que precederá, del 7 al 11 de junio, la 'Semana SEMG Conecta', formato de Congreso abierto concebido para ampliar la participación de otras sociedades científicas nacionales e internacionales, y universidades, para generar nuevos espacios de encuentro entre profesionales, aunque no estén inscritos, comenzará -el día 16- con el 'UpDate MF' destinado a las futuras generaciones de Médicos de Familia y dedicado a los criterios de derivación e interconsulta en las principales áreas del conocimiento.

De este modo, y con actividades comunitarias a celebrar de forma paralela, el programa se articula en torno a tres grandes itinerarios formativos, siendo uno de ellos el 'Clínico', centrado en la actualización en patologías, diagnóstico y tratamiento, con contenidos precongresuales, cursos de actualización y un 'HUB Tecnológico SEMG'. El 'Tecnológico' está dedicado a la innovación digital, los dispositivos, la telemedicina y la inteligencia artificial (IA), y el 'Transversal de la Especialidad' abordará la bioética, la comunicación, la docencia, el liderazgo, la salud comunitaria, la Medicina rural, la cooperación, la equidad y la sostenibilidad.

Por último, ampliará su dimensión internacional, favoreciendo el intercambio de conocimiento, experiencias y buenas prácticas con profesionales y organizaciones de otros países; y contará con el 'Sábado de Habilidades', una de las novedades organizativas, con talleres eminentemente prácticos centrados en técnicas y procedimientos de utilidad para la práctica clínica.