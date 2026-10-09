SEMG y AMESAP impulsan dos documentos para avanzar en la sostenibilidad desde la consulta - SEMG Y AMESAP

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) y la Alianza Médica por la Salud Planetaria (AMESAP) han elaborado conjuntamente dos documentos dirigidos a los profesionales de Atención Primaria, por un lado un un Decálogo sobre sostenibilidad y, por otro, un documento de 12 TIPS sobre sostenibilidad para el médico de familia, que ofrecen tanto un marco de principios como recomendaciones concretas para incorporar la sostenibilidad a la práctica clínica cotidiana.

El Decálogo sobre sostenibilidad plantea diez principios para avanzar hacia un sistema sanitario más eficiente, equitativo y respetuoso con el entorno. Entre ellos, la prevención y promoción de la salud, el uso responsable de los recursos, la adecuación de las pruebas diagnósticas y tratamientos, la reducción del impacto ambiental de los centros sanitarios, el uso responsable de la digitalización y la telemedicina, la atención a los determinantes sociales y ambientales y el liderazgo profesional en sostenibilidad.

Los 12 TIPS sobre sostenibilidad para el médico de familia convierten estos principios en actuaciones concretas para la consulta. Entre sus recomendaciones destacan prescribir solo lo necesario y durante el tiempo justo, priorizar opciones terapéuticas con menor huella ambiental cuando exista equivalencia clínica, reducir pruebas de bajo valor, fomentar los estilos de vida saludables, utilizar la consulta no presencial cuando sea adecuada, optimizar el material fungible y deprescribir de forma sistemática.

También se propone mejorar la educación sanitaria de los pacientes para prevenir el sobreuso del sistema, optimizar las derivaciones y evitar seguimientos hospitalarios redundantes. El documento incide, además, en la necesidad de adaptar los planes terapéuticos al contexto de cada persona, incorporando así la dimensión social de la sostenibilidad.

La iniciativa se enmarca en los objetivos de AMESAP, impulsada por la Organización Médica Colegial (OMC), para concienciar sobre el impacto del cambio climático en la salud y contribuir a la descarbonización del sector sanitario desde el enfoque One Health.