La semFYC reivindica una Atención Primaria que acompañe a las personas migrantes en su proceso asistencial

Simulación formativa en el XLVI Congreso de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria. - SEMFYC

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) ha reivindicado una Atención Primaria (AP) capaz de acompañar a las personas migrantes desde el primer contacto con el sistema sanitario y a lo largo de todo el proceso asistencial, atendiendo no solo las necesidades urgentes, sino la prevención, el seguimiento y la coordinación con los recursos sanitarios y comunitarios.

Así lo ha puesto de manifiesto en el marco de su XLVI Congreso, que se celebra hasta este sábado en Las Palmas de Gran Canaria. Entre los asuntos de este encuentro, destaca la asistencia sanitaria a la población migrante, a la que dedica espacios centrados en los mitos sobre migración y salud, la mediación cultural, la atención inicial tras una llegada por mar y la influencia de los determinantes sociales en la salud.

"El reto no es únicamente responder ante una necesidad urgente, sino conseguir que esa persona pueda seguir vinculada al sistema sanitario, acceder a las medidas de prevención y recibir una atención adaptada a sus necesidades y circunstancias", ha señalado el presidente de la Sociedad Canaria de Medicina de Familia (SOCAMFYC) y miembro de la Junta Directiva de la semFYC, Gustavo Moreno.

La sociedad científica ha advertido de las barreras que pueden suponer el idioma, la movilidad, el desconocimiento del funcionamiento del sistema o determinadas circunstancias sociales y ha destacado la Atención Primaria como servicio clave para facilitar el acceso a medidas preventivas y evitar que necesidades de salud pendientes terminen abordándose únicamente cuando requieren una respuesta urgente.

Al hilo, ha subrayado que la nacionalidad no determina el estado de salud de una persona y que la migración no constituye por sí misma un diagnóstico ni un factor que justifique una atención diferente. En cambio, ha señalado que la valoración de un paciente debe ser siempre individual y tiene que contemplar la situación clínica, las circunstancias personales y sociales y las posibles barreras de acceso y comunicación.

SIMULACIÓN FORMATIVA

Durante el Congreso se ha celebrado la sesión práctica 'Atención inicial a pacientes migrantes que llegan por mar. Triaje a pie de playa', que reproduce, en un entorno real de playa, las distintas fases de la respuesta tras la llegada por vía marítima, en lo que respecta al desembarco, el triaje, la atención sanitaria y la asistencia humanitaria.

En esta simulación formativa, los asistentes han asumido el papel de personas recién llegadas y los docentes han representado a los equipos de respuesta sanitaria y humanitaria. La actividad ha abordado diferentes circunstancias personales y clínicas, así como necesidades específicas de niños y adolescentes, mujeres gestantes y personas con patologías crónicas.

La sesión, que ha profundizado en una segunda parte en los mecanismos y problemas clínicos que pueden presentarse, ha sido impartida por la médica de Familia, integrante de los grupos de Trabajo de Migración y Salud Internacional y de Urgencias y Atención Continuada de SOCAMFYC y del grupo de Inequidades y Salud Internacional de la semFYC Isabel Llorca Alonso; y por la médica de Familia e integrante del grupo de Urgencias y Atención Continuada de SOCAMFYC María del Rosario Romero Rodríguez.