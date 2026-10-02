Archivo - SEMFYC recuerda que la Medicina rural exige un perfil profesional altamente capacitado y no admite no especialistas - DEMAERRE/ISTOCK - Archivo

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (SEMFYC), la doctora rural Paula Chao, ha recordado que "al contrario de lo que se pueda pensar, el ejercicio de la Medicina rural exige un perfil profesional altamente capacitado", por lo que la contratación de no especialistas puede poner en riesgo la atención.

"La Formación Sanitaria Especializada (FSE) constituye un requisito legal imprescindible para ejercer como especialista en Medicina Familiar y Comunitaria", ha explicado, al tiempo que ha declarado que "el título de Grado en Medicina, por sí mismo, no habilita para ocupar estas plazas ni sustituye las competencias adquiridas durante el periodo de formación especializada vía médico interno residente (MIR)".

Así, y con motivo de su participación estos días, en Cartagena (Murcia), en las 'X Jornadas de la Medicina Rural de la SEMFYC', Chao ha señalado que "en muchos casos, el consultorio local y la consulta de Medicina Familiar y Comunitaria es el principal nexo entre la población rural y el sistema sanitario debido a la dispersión geográfica". De hecho, en España, existen cerca de 10.000 consultorios locales, según el Ministerio de Sanidad, y hay unos 15.000 profesionales que ejercen la Medicina rural, según datos del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM).

Al escenario presentado se suma el hecho de que uno de cada cinco colegiados tenía 65 años o más en 2025 -como refleja el Instituto Nacional de Estadística (INE)-, así como los recursos limitados, el envejecimiento de la población con la consecuente mayor carga de enfermedad y las dificultades para cubrir las plazas en centros de salud y consultorios. Por ello, las Administraciones han optado por la contratación de médicos sin la especialidad homologada, una práctica ilegal.

Además, existe "la soledad profesional, la sobrecarga de las agendas debido a la dispersión, la falta de recursos e infraestructuras y las dificultades para implementar la telemedicina debido a las brechas digitales", ha añadido la presidenta de la SEMFYC, la doctora Remedios Martín. Sin embargo, y pese a ello, en las zonas rurales, la Atención Primaria atiende el 85 por ciento de los problemas de salud con recursos muy limitados, pero con un conocimiento profundo de la persona atendida.

LABOR DE ATENCIÓN SANITARIA INTEGRAL

Al respecto, Chao ha declarado que "los médicos de familia rurales desarrollan una labor de atención sanitaria integral, desde la consulta diaria hasta las urgencias extrahospitalarias, pasando por el seguimiento domiciliario, la coordinación con recursos comunitarios y, en muchos casos, la atención continuada".

"Hay factores que no dependen específicamente del ejercicio de la Medicina, pero que influyen mucho en el atractivo de trabajar en estos pueblos", ha apuntado, por otro lado, el coordinador del Grupo de Trabajo de Medicina Rural de la sociedad científica, el doctor Nel·lo Monfort Lázaro, quien ha agregado que son necesario "nuevos modelos organizativos y de gestión de la demanda e impulsar la telemedicina".

"La apertura o cierre de consultorios y las medidas destinadas a cubrir plazas de difícil cobertura deben responder a criterios de calidad, seguridad y equidad asistencial", ha sostenido, en esta línea, Martín, tras lo que ha subrayado que "el reto pasa por seguir apostando por la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria y por desarrollar políticas capaces de atraer, fidelizar y cuidar a los profesionales que trabajan en estos territorios".

Por último, el presidente del Comité Científico del evento, el doctor Miguel Castillo, ha indicado que "la realidad diaria del médico rural puede ser muy variada, dependiendo del lugar y de la época del año". Mientras, la presidenta del Comité Organizador, la doctora María del Rosario Guillamón, ha sostenido que se debe "trabajar activamente para construir comunidades rurales inclusivas, donde se valore a todas las personas independientemente de su género, origen, edad o capacidades, y se creen oportunidades equitativas, impulsando la igualdad, la innovación social y la preservación del patrimonio".