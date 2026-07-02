La semFYC presenta en WONCA Europa un nuevo modelo para llevar la simulación clínica a la Atención Primaria

Archivo - Imagen de recurso de un médico de familia. - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC) ha presentado durante la Conferencia Europea de WONCA un nuevo modelo para incorporar la simulación clínica a la formación de los profesionales de Atención Primaria.

Según la semFYC, se trata de una metodología ampliamente consolidada en hospitales y universidades, pero todavía poco implantada en el ámbito de la Medicina de Familia.

La iniciativa se ha dado a conocer durante la 'Country Session' 'Building capacity for simulation in primary care: the Spanish experience', en la que Jorge Lema-Bartolomé, y Juan Antonio López-Rodríguez han compartido la experiencia del proyecto 'Simula semFYC'.

Con esta propuesta, la semFYC busca integrar de manera estructurada la simulación en la formación continuada de médicos de familia, personal de enfermería y equipos multidisciplinares de Atención Primaria.

En este contexto, la sociedad ha explicado que, aunque la simulación clínica ha demostrado desde hace años ser una de las metodologías docentes más eficaces para el aprendizaje de profesionales sanitarios, su desarrollo se ha concentrado principalmente en el ámbito hospitalario.

Así, indica que la Atención Primaria, pese a enfrentarse diariamente a situaciones clínicas complejas, escenarios de comunicación difícil con pacientes, toma de decisiones en situaciones de incertidumbre y trabajar en equipos multidisciplinares, ha tenido tradicionalmente un acceso mucho más limitado a este tipo de formación.

"Somos la mitad de los profesionales sanitarios del sistema de salud, y también deberíamos tener acceso a una metodología que ha demostrado ser la más eficaz para la formación de adultos", ha subrayado Jorge Lema-Bartolomé, médico de familia y vocal de Docencia de la Junta Permanente de la semFYC.

Según señala, esta situación responde principalmente a una distribución desigual de los recursos destinados a la formación. "La simulación requiere inversión y estructuras específicas que históricamente han estado disponibles sobre todo en hospitales. Lo que queremos es trasladar esa capacidad también a la Atención Primaria", añade Lema.

UN MODELO CON PROYECCIÓN EUROPEA

Uno de los mensajes trasladados por la delegación española durante la sesión ha sido que esta necesidad no es exclusiva del sistema sanitario español. Para semFYC, la escasa implantación de programas específicos de simulación en Atención Primaria es una realidad compartida por numerosos países europeos. Por ello, defiende su modelo es fácilmente transferible a otros sistemas sanitarios.

Según la sociedad, la acogida de la presentación ha sido "especialmente positiva". En este sentido, afirma que, durante el coloquio posterior, representantes de distintas sociedades científicas europeas mostraron interés por conocer el funcionamiento del proyecto y explorar posibles vías de colaboración para implantar iniciativas similares en sus respectivos países.

"Es un modelo perfectamente exportable y estamos convencidos de que podremos colaborar con otros países para desarrollarlo", ha finalizado Lema.