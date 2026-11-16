La semFYC pide formación para los profesionales frente a los sesgos en la atención sanitaria a las personas trans

Archivo - Doctora en una consulta médica. - DEMAERRE/ISTOCK - Archivo

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC) ha pedido que los profesionales sanitarios, en particular los de Atención Primaria (AP), cuenten con formación clínica actualizada y en comunicación para ofrecer una mejor atención personalizada a las personas trans, sin sesgos ni prejuicios.

La importancia de la formación y la incorporación de una "perspectiva de salud trans positiva" a la consulta han centrado la ponencia 'Salud Trans Positiva paso a paso: de la teoría a la práctica' celebrada en el XLVI Congreso de la semFYC y que la sociedad médica ha puesto de relieve en el contexto de la Semana de Concienciación Trans, que se conmemora del 13 al 19 de noviembre.

Durante la intervención se ha advertido de cómo las desigualdades sociales, los determinantes de la salud y las barreras de acceso a la atención sanitaria que encuentran las personas trans pueden estar vinculados a distintas formas de discriminación y transfobia en el ámbito sanitario.

Según el estudio 'Transaludes', publicado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), cuatro de cada 10 participantes consideraban que los profesionales sanitarios no sabían cómo atender adecuadamente a las personas trans y no binarias.

En este contexto, es crucial conocer las distintas realidades y desarrollar habilidades clínicas y comunicativas para ofrecer una atención respetuosa, por lo que la formación se sitúa como "herramienta clave", como ha resaltado la profesional en Medicina Familiar y Comunitaria Beatriz Benito, miembro del grupo de trabajo de la mujer de la Sociedad Canaria de Medicina de Familia y Comunitaria (Socamfyc).

La Atención Primaria puede actuar como referente accesible y continuado para atender tanto las necesidades generales de salud como aquellas relacionadas con la prevención, los tratamientos o los procesos de transición.

COMUNICACIÓN E HISTORIA CLÍNICA

A la hora de construir una relación de confianza entre médico y paciente, la especialista de familia y vocal del comité organizador y científico del congreso Joana Cabrera ha destacado la importancia de "mantener una actitud abierta y respetuosa", preguntar por el nombre y los pronombres que utiliza la persona y respetarlos.

Además, ha recordado que las personas trans acuden a la Atención Primaria por los mismos motivos que cualquier otra persona y que pueden presentar necesidades específicas relacionadas con su proceso de tránsito, los tratamientos, las intervenciones quirúrgicas o la prevención.

Por ello, ha incidido en que la historia clínica debe ajustarse al motivo de consulta y recoger la información relevante para cada situación, como los antecedentes de salud personales y familiares, los tratamientos, las intervenciones realizadas y los hábitos o el contexto social, cuando resulte pertinente.

En este sentido, la anamnesis o entrevista clínica inicial también puede ayudar a identificar necesidades específicas y posibles situaciones de vulnerabilidad, evitando preguntas innecesarias. Asimismo, ha subrayado que las exploraciones físicas "deben estar justificadas por la necesidad clínica y adaptarse a cada persona".

Todo ello tiene el fin de personalizar la consulta y pruebas a cada paciente, sin presuponer necesidad o la idoneidad de tratamientos o intervenciones únicamente por su identidad de género.

Las especialistas han subrayado que la atención sanitaria a las personas trans debe realizarse desde un enfoque integral, tanto cuando existen necesidades relacionadas con la transición como cuando la consulta responde a cualquier otra cuestión de salud.

"La salud trans positiva no es un tipo de atención limitado a las personas que desean tratamientos hormonales o intervenciones, sino una forma de atender que reconoce a cada persona como sujero de derechos y sitúa sus necesidades y decisiones en el centro del cuidado", ha resaltado Benito.

ACOMPAÑAMIENTO

Cabrera ha señalado que las necesidades de salud pueden cambiar a lo largo de las distintas etapas de la vida y no existe una única trayectoria asociada a las personas trans. A este respecto, ha detallado que, en la infancia y la adolescencia, es fundamental ofrecer un espacio seguro de escucha, respetar los tiempos y la autonomía progresiva y atender al entorno familiar, educativo y social cuando sea pertinente.

En la edad adulta, el acompañamiento puede abarcar tanto la salud general como las necesidades específicas que surjan en cada momento. Mientras, en el envejecimiento, se deben visibilizar realidades que a menudo quedan silenciadas y prestar atención a la soledad, las redes de apoyo, la dependencia y el acceso a recursos sociosanitarios libres de discriminación.

"Acompañar no significa dirigir la trayectoria de otra persona ni establecer hacia dónde debe ir, sino estar disponibles para cuidar, resolver dudas y apoyar decisiones informadas, respetando siempre su autonomía", ha concluido.