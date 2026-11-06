Archivo - SEMFYC pide avanzar hacia una atención del dolor más segura, equitativa y adaptada a las necesidades de cada persona - BYMURATDENIZ/ ISTOCK - Archivo

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora del Grupo de Trabajo de Seguridad del Paciente de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFYC), la doctora Lourdes Luzón, ha defendido la necesidad en dolor de "adecuar las estrategias asistenciales para avanzar hacia una atención más segura, equitativa y adaptada a las necesidades de cada persona".

Así, ha llamado al "cambio de paradigma en el abordaje del dolor crónico desde el punto de vista epistémico", lo que "llevaría consecuentemente a modificar los objetivos terapéuticos". "De esta forma, el abordaje del dolor crónico debe ir más allá del alivio del síntoma y centrarse en recuperar la funcionalidad y la autonomía del paciente de una forma más integral y menos iatrogénica", ha explicado.

Así se ha expresado a través de su ponencia 'Retos en el manejo del dolor crónico: abordaje correcto, equidad, polimedicación, coordinación', pronunciada durante la celebración del 'XLVI Congreso de la SEMFYC', que se desarrolla hasta el 7 de noviembre en Las Palmas de Gran Canaria, y en el que se aborda el peso del tratamiento farmacológico, las dificultades para incorporar intervenciones no farmacológicas y las desigualdades en la atención a los pacientes.

El modelo asistencial actual "sigue centrado, en buena medida, en tratar la zona afectada y aliviar el síntoma, mientras que aspectos como la recuperación de la funcionalidad, el ejercicio terapéutico y el apoyo psicológico no siempre están integrados en la atención habitual", ha continuado Luzón, quien ha añadido que "a ello se suman diferencias en el diagnóstico, la prescripción de medicamentos y el acceso a tratamientos no farmacológicos en función del género, el origen, el nivel socioeconómico o el lugar de residencia".

Por su parte, la coordinadora del Grupo de Trabajo de Abordaje del Dolor Crónico de la sociedad científica, la doctora María Muñoa Capron-Manieux, ha explicado que "en los casos de dolor crónico sin lesiones activas de origen tumoral, infeccioso o inflamatorio, entre otros, el tratamiento farmacológico no debería constituir el punto de partida". Mientras, la miembro de su Grupo de Trabajo de Utilización de Fármacos, la doctora María Eloísa Rogero, ha afirmado que "los opioides no han demostrado una efectividad suficiente para justificar su uso generalizado en este contexto", ya que existen riesgos asociados, como dependencia, tolerancia y aumento de mortalidad.

En cuanto a las desigualdades sociales y de género, las ponentes han señalado que también se reflejan en el abordaje clínico del dolor crónico, y es que las mujeres presentan una prevalencia del 30,5 por ciento en España, frente al 21,2 por ciento de los hombres, según el 'Barómetro de Dolor Crónico' de 2022. Además, distintos estudios apuntan a diferencias en la adecuación de los tratamientos incluso ante cuadros de dolor con características similares.

DIFERENCIAS POR GÉNERO Y CLASE

"No se trata únicamente de que determinados colectivos tengan una mayor prevalencia de dolor crónico, sino de que también pueden recibir una atención menos adecuada, con mayor exposición a tratamientos farmacológicos, dosis más elevadas y menor acceso a abordajes interdisciplinares", ha explicado Muñoa Capron-Manieux, tras lo que ha declarado que "estas diferencias se observan también en el acceso a pruebas diagnósticas y en las opciones terapéuticas disponibles, y afectan especialmente a mujeres, población migrante y personas con menor nivel socioeconómico".

Con todo, las expertas abogan por realizar una valoración integral de las personas con dolor crónico que permita elaborar un plan terapéutico individualizado y compartido, teniendo en cuenta no solo los aspectos físicos, sino también emocionales y sociales. "Necesitamos una oferta de servicios más equitativa, accesible y coordinada, así como formar a los profesionales para identificar y reducir los riesgos de género, origen y clase social que puedan condicionar la atención y tratamiento del dolor", ha sostenido la coordinadora del Grupo de Trabajo de Cuidados Paliativos de la SEMFYC, la doctora María Varela Cerdeira.

En esta línea, el evento ha albergado dos sesiones específicas en las que se ha expuesto que uno de los principales cambios en el abordaje del dolor crónico pasa por modificar la forma de evaluar los resultados del tratamiento e incorporar la recuperación de la funcionalidad como objetivo prioritario. "No siempre podremos eliminar completamente el dolor, pero sí podemos trabajar para que ocupe menos espacio en la vida de la persona y ayudarla a recuperar aquello que es importante en su vida", ha manifestado el director del Centro de Salud Dr. Guigou de Tenerife, el doctor Francisco Vargas Negrín.

"Es necesario empoderar a los pacientes, ayudándoles a entender su enfermedad, su pronóstico y su evolución, ofreciendo unas expectativas realistas para que asuman el autocuidado de su enfermedad", ha sostenido, tras ello, la responsable de la Unidad del Dolor del Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil de Gran Canaria, María del Mar Mateos Pérez, quien ha añadido que "conseguir personas motivadas y que adopten un papel activo en su proceso es el mejor abordaje de la cronicidad".

Por último, la fisioterapeuta de Atención Primaria en Tenerife, Laura Batista Pérez, ha declarado que "lo que debería ser prioritario es adaptar el tratamiento a las condiciones de cada paciente". "No todos los dolores cursan igual ni todos responden de la misma forma a diversos tratamientos", ha puesto de manifiesto.