Archivo - La semFYC pide a las Administraciones garantizar la ocupación de las plazas de Medicina de Familia por especialistas - DEMAERRE/ISTOCK - Archivo

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) ha hecho un llamamiento a las diferentes Administraciones para proteger la Formación Sanitaria Especializada (FSE) y garantizar que las plazas de Medicina de Familia y Comunitaria sean ocupadas por profesionales de la especialidad.

A juicio de esta sociedad científica, que está celebrando estos días en Zaragoza su 'Congreso de Residentes, Jóvenes Médicos/as de Familia, Tutores/as y Unidades Docentes', es necesario garantizar el respeto al marco normativo que regula el ejercicio profesional en el Sistema Nacional de Salud (SNS). Por ello, ha subrayado su más rotundo rechazo a la contratación de médicos no especialistas.

De hecho, esta oposición a este tipo de contrataciones también ha sido expresada recientemente por la Organización Médica Colegial (OMC). Las mismas suponen un riesgo para el sistema sanitario y el sistema de Médicos Internos Residentes (MIR), así como para la seguridad de las personas atendidas, ha puesto de manifiesto.

Las plazas de Medicina Familiar y Comunitaria deben ser ocupadas exclusivamente por profesionales que hayan completado la formación correspondiente y dispongan del título de especialista, obtenido a través del sistema MIR, única vía de acceso a la especialidad reconocida por la legislación vigente, ha continuado semFYC.

En esta línea, ha explicado que hacer lo contrario constituye una práctica opuesta a la normativa que regula la ordenación de las profesiones sanitarias, así como representa un riesgo para la calidad asistencial y para la seguridad. Además, debilita el modelo de Atención Primaria y menoscaba la confianza de la ciudadanía en el conjunto de especialistas y, en particular de los médicos de Familia.

DESPRESTIGIO PARA EL SISTEMA MIR

La contratación de médicos no especialistas también supone un desprestigio para el sistema MIR y desvirtúa los principios que sustentan la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria, basada en la continuidad asistencial, la longitudinalidad de la atención y el abordaje integral de la salud de las personas, sus familias y su entorno comunitario.

Es necesario proteger los espacios docentes y garantizar que los centros de salud acreditados para la formación de residentes dispongan de las condiciones adecuadas para desarrollar su actividad asistencial y docente. Por contra, la presencia de profesionales sin especialidad ocupando plazas en estos centros puede comprometer la calidad del proceso formativo y generar incertidumbre entre los médicos en formación.

Además, ha denunciado las inconsistencias legales y normativas que se están produciendo, donde profesionales sin la especialidad ocupan plazas de tutoría o desempeñan funciones en contacto directo con residentes, lo que genera un escenario de clara inequidad profesional, laboral y retributiva respecto a los residentes. Todo ello vulnera principios básicos de calidad formativa, reconocimiento profesional y equidad dentro del sistema sanitario.

La semFYC ha instado a las Administraciones a adoptar medidas de planificación y gestión de recursos humanos que permitan anticipar las necesidades asistenciales y evitar la contratación de profesionales sin la especialidad. Entre estas, ha destacado políticas de fidelización de los especialistas formados en el propio sistema, la mejora de las condiciones laborales en plazas de difícil cobertura y el desarrollo de modelos organizativos que refuercen la estabilidad.