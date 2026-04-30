La semFYC impulsa un observatorio propio para el seguimiento en tiempo real del proceso de elección MIR

Archivo - Una doctora y un doctor. - BYRYO/ISTOCK - Archivo

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) ha puesto en marcha 'La Mirilla', un observatorio propio que permitirá seguir, en tiempo real, la evolución de la adjudicación de plazas de Formación Sanitaria Especializada (FSE) y que ofrecerá información actualizada sobre la cobertura de plazas, su distribución territorial y el comportamiento de la demanda por especialidades.

Según ha detallado en un comunicado, el portal incorpora funciones de seguimiento en vivo del proceso, mapas interactivos con distribución por comunidades y provincia, buscador de unidades docentes en todo el país, sección de recursos con documentos, análisis y comunicados, y una guía con "claves de lectura" para contextualizar los datos.

La semFYC ha insistido en la importancia de realizar una lectura "corresponsable" de los datos, en especial en lo que respecta a la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria, que concentra la mayor oferta, con 2.544 plazas distribuidas en 194 unidades docentes, es decir, casi una de cada cinco plazas del sistema.

Este volumen de plazas "condiciona de manera estructural el ritmo de elección, haciendo necesario un mayor número de turnos para su cobertura". Por ello, desde la sociedad científica han insistido en evitar comparaciones simplistas entre especialidades, que no tienen en cuenta diferencias sustanciales en el tamaño de la oferta ni en las necesidades del sistema sanitario.

En esta línea, ha reiterado que centrar el análisis exclusivamente en el número de plazas que permanecen sin adjudicar en determinados momentos del proceso "no refleja la realidad del sistema y contribuye a generar percepciones distorsionadas sobre la especialidad".

Así, la semFYC busca precisamente aportar contexto, datos y herramientas a través de esta iniciativa, reforzando su "compromiso" con una interpretación "rigurosa" de los datos del MIR, en un momento "clave" para el sistema sanitario y para la planificación de sus futuros profesionales.