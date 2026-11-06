La semFYC impulsa un consenso de país para situar la Atención Primaria al margen de las diferencias políticas

Archivo - Imagen de recurso de una consulta médica. - DOCTORALIA - Archivo

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) ha presentado un decálogo para promover un consenso de país sobre los valores que deben sustentar el sistema sanitario y reivindicar la Atención Primaria como un "elemento de defensa compartida", al margen de las diferencias políticas y los ciclos electorales.

Coincidiendo con el contexto de precampaña electoral, la semFYC hace un llamamiento a todas las fuerzas políticas para que los valores propios de este ámbito asistencial -la accesibilidad, la equidad, la continuidad, la integralidad, la cercanía, la capacidad resolutiva y la orientación comunitaria- se incorporen a sus programas y se conviertan en compromisos del Ejecutivo que salga de las próximas urnas.

La sociedad científica defiende que estos principios no son una reivindicación corporativa, sino garantías que afectan directamente a la vida de las personas y a la calidad y sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. Por ello, reclama acuerdos que trasciendan una legislatura y permitan consolidar "un modelo de Atención Primaria fuerte, capaz de acompañar a las personas a lo largo de la vida y responder a las necesidades de cada barrio y comunidad".

El manifiesto propone un marco normativo propio para la Atención Primaria y una financiación suficiente y protegida. Además de la estabilidad de los profesionales de referencia, el tiempo para atender, la autonomía de los equipos, la capacidad resolutiva, la salud comunitaria y la investigación. También reclama que los compromisos políticos se traduzcan en objetivos medibles, evaluación pública y continuidad de las políticas.

La presentación del manifiesto marca también el inicio de una campaña de comunicación que la semFYC desarrollará durante las próximas semanas para acercar estos valores a la ciudadanía. Bajo el lema 'Tu salud empieza cerca de ti', la iniciativa quiere explicar qué significa contar con una Atención Primaria accesible, cercana y de calidad y trasladar a la población que su fortalecimiento es una garantía colectiva, no solo una cuestión de organización sanitaria.

La semFYC señala que ofrece su conocimiento científico y profesional para contribuir a este consenso y trabajar con las instituciones, las fuerzas políticas y la ciudadanía en la construcción de compromisos duraderos.

"Defender la Atención Primaria es defender el derecho a la salud, la equidad y la cohesión social. Las garantías de la ciudadanía no pueden depender de quién gobierne", concluye la sociedad.