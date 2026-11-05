La semFYC advierte de la necesidad de adaptar el SNS al envejecimiento de la población

La semFYC llama a adaptar el SNS hacia la transformación demográfica de España - CEDIDO POR SEMFYC

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) ha advertido este jueves a las Administraciones sanitarias sobre la necesidad de adaptar el Sistema Nacional de Salud (SNS) a la transformación demográfica que ya está experimentando España con el envejecimiento de su población.

Al respecto, la presidenta de la entidad, Remedios Martín, ha comentado durante la presentación del XLVI Congreso de la semFYC que tiene lugar en Las Palmas de Gran Canaria, que los españoles han ganado años y que ahora hay que "ganar salud".

"La longevidad es una de las grandes conquistas sociales y sanitarias de nuestro tiempo, pero también nos plantea el reto de revisar cómo atendemos las necesidades en este grupo poblacional. No podemos seguir respondiendo a las necesidades de una sociedad que vive cada vez más años con un modelo pensado para atender procesos aislados y actuar de forma reactiva", añadió.

Martín abogó por "cambiar la mirada" y transformar la organización de la atención para pasar de responder a la enfermedad a anticiparse a las necesidades de salud; y de actuar ante un problema agudo a prevenir, acompañar y cuidar a las personas a lo largo de toda su vida con continuidad.

"Necesitamos --continuó-- una Atención Primaria más proactiva, integral y cercana, capaz de ofrecer a cada persona la atención que necesita, en el momento que lo necesita y en su contexto".

Con todo, observó que "no se trata de considerar la longevidad como un problema ni de medicalizar el envejecimiento, sino de preparar los entornos sanitarios y a la población mediante la alfabetización en salud y la promoción de hábitos de vida saludables que mejoren la salud de la longevidad, y que los años ganados se traduzcan también en años de vida saludable".

NECESIDAD DE ANTICIPARSE

Por su parte, según ha informado la organización del XLVI Congreso en un comunicado, el análisis de la evolución de las consultas ordinarias de Medicina Familiar y Comunitaria en el Sistema Nacional de Salud, elaborado por la semFYC a partir de datos del Ministerio de Sanidad y del Instituto Nacional de Estadística (INE), permite dimensionar una parte de esta transformación.

Así, entre 2007 y 2025, el volumen de consultas ordinarias registradas en el SIAP (Servicio de Información de Atención Primaria) en Medicina Familiar y Comunitaria pasó de 63,6 millones a 218,5 millones, lo que representa un incremento del 243,5%; y en el mismo periodo, la población residente en España aumentó un 9,7%.

Para la semFYC, esta diferencia pone de manifiesto que el crecimiento de la actividad registrada no puede explicarse únicamente por el aumento del número de habitantes. También deben considerarse los cambios en los patrones de utilización, la organización de los servicios, la cobertura y los sistemas de registro.

El análisis muestra, además, que el indicador de consultas por cada 1.000 habitantes calculado para este estudio aumenta entre 2007 y 2025 en todos los grupos quinquenales de edad, aunque con distinta intensidad. Los grupos de población de edad avanzada mantienen los niveles más elevados de actividad por habitante en 2025.

"Esta evolución refuerza la necesidad de analizar conjuntamente los datos demográficos y las necesidades de salud la ciudadanía: la utilización de los servicios sanitarios es una realidad multifactorial", matizó Remedios Martín.

Con todo, la perspectiva de futuro añade un elemento de especial relevancia. Según el escenario demográfico del Instituto Nacional de Estadística utilizado en el estudio, la población española de 80 o más años crecería un 71,5% entre 2025 y 2045, hasta superar los 5,1 millones de personas.

Si se mantuvieran las tasas de consultas por edad observadas en 2025, y según estimaciones desarrollados internamente por la semFYC, el volumen de consultas ordinarias correspondiente a este grupo podría pasar de 30,5 millones a 52,6 millones, aproximadamente un 72% más.

Al respecto, en el grupo de 60 a 79 años, el escenario estima un incremento del 37,1%, hasta alcanzar alrededor de 94 millones de consultas.

DE LA CRONICIDAD A UN SNS ORIENTADO A LA LONGEVIDAD

Finalmente, la semFYC ha considerado que el cambio de perspectiva debe ir más allá de reforzar los recursos destinados a atender un volumen creciente de consultas.

Por ello, ha entendido que la respuesta exige una transformación organizativa que permita anticiparse a las necesidades, identificar a las personas con mayor complejidad y garantizar una atención integral, coordinada y continuada.

La Encuesta Europea de Salud en España de 2020 ya reflejaba la importancia de los problemas de salud y las limitaciones funcionales: el 70,91% de las personas de 85 o más años declaró haber sufrido dolor físico en las cuatro semanas anteriores a la encuesta.

Mientras, el 19,46% de las personas de 65 o más años no institucionalizadas presentaba dificultades para realizar al menos una actividad básica de la vida diaria. Son datos correspondientes a 2020 que ilustran la relevancia de estas necesidades, pero que no deben confundirse con una fotografía actualizada de la situación en 2026.

Por ello, la semFYC ha reclamado actualizar la Encuesta Europea de Salud en España y establecer una publicación periódica de indicadores sobre cronicidad, multimorbilidad, limitaciones funcionales y años de vida saludable.