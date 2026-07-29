SEMFYC actualiza el abordaje clínico de las enfermedades por calor y refuerza el papel de la aclimatación progresiva - Kiko Asunción - Europa Press

MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (SEMFYC) ha publicado una actualización sobre las enfermedades por calor y su abordaje clínico, renovación mediante la que ha reforzado el papel de la "aclimatación progresiva" como "la medida preventiva más eficaz para reducir el riesgo" ante estas patologías.

Esta reforma, divulgada por esta sociedad científica a través de su revista 'Actualización en Medicina de Familia' (AMF), muestra los mecanismos de identificación precoz, el diagnóstico diferencial y el manejo de estas enfermedades, cuya incidencia aumenta de forma significativa durante los episodios de temperaturas extremas, como los actuales.

Así, este documento ha revisado el conjunto de procesos clínicos conocidos como enfermedades por calor (EPC), que es un espectro que abarca desde cuadros leves y autolimitados -como la erupción cutánea, los calambres, el edema y el síncope por calor-, moderados -como el agotamiento por calor- y hasta el golpe de calor, emergencia médica potencialmente mortal que requiere una actuación inmediata.

A juicio de los autores del mismo, estas patologías "constituyen un 'continuum' clínico, por lo que reconocer sus primeras manifestaciones resulta clave para evitar la progresión hacia formas graves". Por ello, han subrayado que la detección precoz y el cribado de personas especialmente vulnerables adquieren una importancia creciente en un contexto de incremento sostenido de las temperaturas asociado al cambio climático.

GRUPOS VULNERABLES

En este sentido, esta actualización recoge que la edad superior a los 65 años constituye el principal factor de riesgo, hasta el punto de que el 96 por ciento de las muertes atribuibles al calor se producen en este grupo de población. De hecho, el 'Plan Nacional de Actuaciones Preventivas de los Efectos del Exceso de Temperaturas sobre la Salud' registró 3.832 fallecimientos atribuibles a este factor entre mayo y septiembre de 2025 -2.184 de los cuales en agosto-.

Además, el riesgo aumenta en personas con patologías crónicas -especialmente cardiovasculares, respiratorias, renales, diabetes u obesidad- y en quienes toman determinados medicamentos que pueden dificultar la termorregulación o favorecer la deshidratación -como diuréticos, anticolinérgicos, antidepresivos, antipsicóticos, benzodiacepinas, betabloqueantes o calcioantagonistas-.

El consumo de alcohol y otras sustancias estimulantes, como la cocaína o las anfetaminas, también incrementa el riesgo de sufrir enfermedades por calor, al alterar los mecanismos de regulación de la temperatura corporal y favorecer la deshidratación; del mismo modo que el uso de laxantes, especialmente cuando provoca pérdidas importantes de líquidos y electrolitos, puede aumentar la vulnerabilidad frente a las altas temperaturas.

Por último, este informe de la SEMFYC incorpora una actualización de las recomendaciones terapéuticas basadas en la evidencia disponible. Así, en el caso del golpe de calor, subraya que la prioridad absoluta debe ser iniciar cuanto antes el enfriamiento del paciente, incluso antes del traslado hospitalario, cuando sea posible.

"El objetivo consiste en reducir la temperatura rectal hasta los 38-39 grados, preferentemente mediante inmersión en agua fría o, cuando esta opción no sea viable, aplicando toallas empapadas en agua fría sobre las zonas de mayor flujo sanguíneo, como cuello, axilas e ingles", explica al respecto este artículo, que también recuerda que los antipiréticos no son eficaces en estas situaciones, ya que el mecanismo fisiopatológico del golpe de calor no responde a un proceso febril y su administración puede, incluso, favorecer complicaciones.