Archivo - SEMES señala que la Enfermería de Urgencias está presente en toda la cadena asistencial, por lo que pide la especialidad - REMITIDA COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERÍA DE VALENCIA

MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) ha recordado que, "más allá del triaje", la Enfermería de Urgencias y Emergencias está presente "en toda la cadena asistencial", por lo que el miembro de su Comité de la Especialidad de Enfermería de Urgencias y Emergencias (EEUE), el doctor Javier Morillo, ha reclamado la especialidad "que permita ordenar, homogeneizar y garantizar la equidad en la práctica clínica".

"Estamos ante profesionales que desarrollan valoración clínica avanzada, toman decisiones inmediatas con impacto directo en la supervivencia del paciente y trabajan en entornos de máxima complejidad asistencial, sin un marco de especialidad", ha subrayado en un contexto explicado por esta sociedad científica y en el que, "en España, la atención urgente supone una actividad anual en torno a 33,6 millones de consultas en Atención Primaria, cerca de 25 millones en hospitales y 8,15 millones en los servicios del 112/061".

Según ha indicado, "detrás de cada una de estas intervenciones existe una respuesta sanitaria compleja en la que intervienen operadores, médicos, enfermeras y otros profesionales". "Sin embargo, la percepción social de la Enfermería de Urgencias y Emergencias sigue vinculada mayoritariamente al ámbito hospitalario y al cuidado del paciente ingresado", ha declarado.

Así todo, ha subrayado que estas enfermeras intervienen en "domicilios particulares, vía pública, ambulancias en movimiento, centros coordinadores del 112 o Servicios de Urgencias hospitalarias sometidos a una presión asistencial constante".

De este modo, "su actuación se inicia en los centros coordinadores de emergencias, donde los profesionales no se limitan a la recepción de llamadas, sino que su trabajo implica una valoración clínica inicial del paciente, la identificación de signos de gravedad, la priorización de la respuesta y la activación inmediata de los recursos asistenciales más adecuados en cada caso", ha explicado.

"En el centro coordinador no se produce una llamada administrativa, sino una valoración clínica urgente basada en información fragmentada y tiempo limitado", ha concretado la enfermera de emergencias y de centro coordinador, portavoz de SEMES y coordinadora de 'Divulga SEMES', Rosa Pérez, que ha añadido que "la Enfermería debe interpretar la gravedad potencial del caso, anticipar escenarios clínicos y movilizar recursos en segundos, porque esa decisión condiciona todo el itinerario asistencial del paciente".

ÁMBITO EXTRAHOSPITALARIO

Tras ello, esta sociedad ha argumentado que en el ámbito extrahospitalario, la Enfermería de Emergencias "actúa en escenarios no controlados, con elevada incertidumbre clínica, alta variabilidad de situaciones y recursos limitados". "La intervención se centra en la identificación precoz de situaciones de riesgo vital, la estabilización inicial del paciente y la toma de decisiones clínicas inmediatas que condicionan su evolución", ha expuesto.

"La Enfermería de Emergencias trabaja sobre la incertidumbre clínica", ha indicado, por su parte, su vicepresidenta, la doctora Carmen Casal, que ha sostenido también que no se parte "de diagnósticos cerrados, sino de signos dinámicos de gravedad". "La capacidad de interpretarlos en los primeros minutos es determinante en ciertos casos para la supervivencia del paciente", ha asegurado.

Más tarde, ya en los servicios hospitalarios de urgencias, la actividad se desarrolla "bajo una elevada presión asistencial, con múltiples pacientes críticos simultáneos y una exigencia constante de priorización clínica y gestión del riesgo", ha señalado SEMES, cuyo vocal de su Secretaría Científica, el doctor Alberto Villamor, ha afirmado que "en urgencias hospitalarias, la complejidad no viene solo de la gravedad, sino de la simultaneidad".

Por todo ello, y en el marco de la celebración, este martes, 12 de mayo, del Día Mundial de la Enfermería, esta organización ha insistido en la necesidad de crear la especialidad "como una medida estructural para adecuar el sistema sanitario a una realidad asistencial ya plenamente consolidada". Su reconocimiento permitiría "mejorar la continuidad asistencial y aumentar la eficiencia del sistema sanitario en uno de los ámbitos más exigentes de la atención sanitaria", ha finalizado.