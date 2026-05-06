SEMES reclama la creación de la especialidad de Enfermería de Urgencias y Emergencias como necesidad "estructural"

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MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) ha reclamado este miércoles la creación de la especialidad de Enfermería de Urgencias y Emergencias (EEUE), que considera una necesidad "estructural" para garantizar una atención "segura, equitativa y basada en la mejor evidencia disponible" en situaciones críticas.

En el marco del Día Mundial de la Enfermería, que se conmemora el próximo 12 de mayo, SEMES ha destacado que el reconocimiento de la especialidad permitiría ordenar la formación, homogeneizar competencias en todo el país, reforzar la seguridad del paciente, mejorar la continuidad asistencial y aumentar la eficiencia del sistema sanitario en Urgencias y Emergencias.

"Estamos ante profesionales que desarrollan valoración clínica avanzada, toman decisiones inmediatas con impacto directo en la supervivencia del paciente y trabajan en entornos de máxima complejidad asistencial, sin un marco de especialidad que permita ordenar, homogeneizar y garantizar la equidad en la práctica clínica en todo el sistema sanitario", ha señalado el enfermero y miembro del Comité de la EEUE de SEMES Javier Morillo.

Desde SEMES han detallado, en línea con el Informe Anual del Sistema Nacional de Salud publicado por el Ministerio de Sanidad en 2024, que la atención urgente supone una actividad anual de en torno a 33,6 millones de consultas en Atención Primaria, cerca de 25 millones en hospitales y 8,1 millones en los servicios del 112/061.

En todos estos ámbitos intervienen médicos, enfermeras, operadores y otros profesionales, sin embargo, SEMES ha lamentado que la percepción social de la Enfermería de Urgencias y Emergencias sigue vinculada principalmente al ámbito hospitalario y al cuidado del paciente ingresado.

"La Enfermería de Urgencias y Emergencias no se circunscribe a un único entorno asistencial, sino que forma parte de una red continua de respuesta sanitaria que se activa desde el primer contacto con el sistema y se mantiene hasta la resolución del proceso urgente, mucho más allá de la llegada al hospital", ha destacado.

En este sentido, ha explicado que estos profesionales trabajan en escenarios muy diversos, como domicilios particulares, vía pública, ambulancias en movimiento, centros coordinadores del 112 o servicios de Urgencias hospitalarias sometidos a una presión asistencial constante. A pesar de ser entornos distintos, SEMES ha subrayado que están unidos por una atención tiempo-dependiente y la toma de decisiones inmediatas en situaciones de alta complejidad.

"La Enfermería de Emergencias trabaja sobre la incertidumbre clínica. No partimos de diagnósticos cerrados, sino de signos dinámicos de gravedad. La capacidad de interpretarlos en los primeros minutos es determinante en ciertos casos para la supervivencia del paciente", ha afirmado la enfermera y vicepresidenta de SEMES, Carmen Casal.