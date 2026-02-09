SEMES reclama la creación de la especialidad de Enfermería de Urgencias y Emergencias

Archivo - Imagen de recurso de enfermeras de los Servicios de Emergencias. - REMITIDA COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERÍA DE VALENCIA

MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) ha reclamado la creación de la especialidad de Enfermería de Urgencias y Emergencias, algo que considera una medida "imprescindible".

En el marco del Día Europeo del 112, SEMES asegura que esta formación permitiría que las enfermeras adquieran competencias avanzadas para valorar situaciones críticas, tomar decisiones rápidas y aplicar técnicas de intervención complejas, tanto en el ámbito extrahospitalario como hospitalario, garantizando una atención segura y eficaz incluso en escenarios de caos.

Actualmente, advierte de que gran parte de la experiencia de las enfermeras de urgencias se adquiere sobre el terreno, pero la ausencia de una formación reglada dificulta una "actuación homogénea y equitativa" en todos los contextos asistenciales.

"Ninguna de las siete especialidades enfermeras reconocidas por el Ministerio de Sanidad incluye un nivel suficiente de competencias propias de los entornos urgentes y emergentes, especialmente en escenarios extrahospitalarios, que permitan a los profesionales enfrentarse a este tipo de asistencias y a los pacientes tener la seguridad de ser atendidos por enfermeras formadas", ha explicado Javier Morillo, miembro de la Comisión de la Especialidad de la Enfermería de Urgencias y Emergencias de SEMES.

La Sociedad indica que la Enfermería de Urgencias y Emergencias desarrolla su labor en entornos marcados por la incertidumbre, liderando la primera atención, la valoración rápida y la estabilización inicial del paciente, además de intervenir en códigos tiempo-dependientes, como el infarto o el ictus, y en situaciones de catástrofe.

Por ello, la vicepresidenta de Enfermería de SEMES, Carmen Casal, subraya que "la especialidad ofrece la única vía para que los profesionales adquieran de forma reglada la capacidad de trabajar en la incertidumbre, tomar decisiones complejas con información limitada y aplicar cuidados sin demora, algo vital para la supervivencia y la calidad de vida del paciente".

Para SEMES, el reconocimiento e implantación de esta especialidad supondría, además, una mejora de la calidad y seguridad de la atención sanitaria, así como un refuerzo de la resiliencia del sistema sanitario ante cualquier desafío futuro. "Los ciudadanos necesitan profesionales bien formados, independientemente de dónde vivan. La labor de las enfermeras garantiza el acceso universal a la sanidad en los momentos de mayor necesidad. Lo que propone esta especialidad es vertebrar y cohesionar el sistema sanitario", argumenta Morillo.

LA IMPORTANCIA DEL 112

La Sociedad ha querido reconocer y visibilizar en el Día Europeo del 112 la labor de los profesionales de los servicios de urgencias y emergencias. Así, ha explicado que el 112 es el recurso de emergencia ante situaciones graves que requieren asistencia inmediata, como accidentes de tráfico, paradas cardíacas, incendios o cualquier episodio que ponga en riesgo la vida o la integridad de las personas.

"Al llamar, es importante mantener la calma, explicar claramente la situación, indicar el lugar exacto y seguir las instrucciones del operador hasta la llegada de los equipos de emergencia. Cada segundo cuenta y, además de la formación de los profesionales, la colaboración de los ciudadanos es fundamental para que la intervención sea rápida y eficaz", ha finalizado Casal.