SEMES establece estándares comunes para acreditar áreas de Urgencias en atención de insuficiencia respiratoria aguda

Archivo - Fachada hospital Urgencias. - SONIABONET / ISTOCK - Archivo

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) ha impulsado un nuevo programa de acreditación de las Áreas de Urgencias Respiratorias Avanzadas (AURA), con el objetivo de establecer unos estándares comunes de calidad y seguridad en la atención a pacientes con insuficiencia respiratoria aguda que requieren soporte respiratorio avanzado.

Según ha detallado la sociedad médica, el modelo AURA evalúa la capacidad de las Urgencias en base a aspectos como los espacios asistenciales, los recursos materiales y tecnológicos, la formación de los profesionales, la actividad asistencial, la calidad y seguridad del paciente, la docencia y la investigación.

A partir de ello, contempla tres niveles de acreditación, básico, intermedio y avanzado. La acreditación tiene una vigencia de cuatro años y permite a las unidades avanzar a niveles superiores cuando cumplan los criterios establecidos.

De este modo, el coordinador del Grupo de Trabajo de Ventilación de SEMES, César Cinesi, ha destacado que el paciente podrá tener la certeza de recibir una atención segura, estructurada y basada en criterios de calidad. "Acreditar una AURA significa demostrar que detrás de un equipo y de unos dispositivos existe también formación, organización, protocolos y capacidad para evaluar los resultados", ha señalado.

La secretaria de Acreditación y Calidad de SEMES, Sonia Jiménez, ha detallado que el modelo AURA no es solo un reconocimiento, sino que debe entenderse como una "herramienta de mejora continua" con la que se pueden "identificar oportunidades de mejora y establecer un camino para seguir progresando". "La calidad asistencial no puede depender únicamente de la experiencia individual", ha aseverado.

"AURA representa un paso más en el compromiso de SEMES con la mejora continua, la seguridad y la calidad en la atención a los pacientes", ha resaltado el presidente de la sociedad, Tato Vázquez Lima, quien ha afirmado que reconocer las buenas prácticas, promover su acreditación y acompañar a los urgenciólogos en este proceso forma parte de sus señas de identidad.