SEMES destaca la importancia de acercar información clara y recursos de diagnóstico para abordar las ITS

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MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) ha destacado la importancia de acercar información clara y recursos de diagnóstico a la población para detectar las infecciones de transmisión sexual (ITS) de forma precoz, reducir su transmisión y evitar complicaciones a largo plazo.

Así lo ha señalado ante el aumento de casos de ITS, que pasan desapercibidas en muchos casos porque no presentan síntomas durante largos periodos, como ha advertido el coordinador de la plataforma digital 'Punto ITS', Juan González del Castillo.

"En Madrid vemos a diario las consecuencias del diagnóstico tardío en los servicios de urgencias, por lo que es fundamental normalizar la prevención y la realización de pruebas cuando existe riesgo", ha resaltado.

En este contexto, la web 'Punto ITS', que SEMES impulsó el pasado febrero en colaboración con el Ministerio de Sanidad, centraliza toda la información actualizada sobre estas infecciones, con el objetivo de resolver dudas, desmentir mitos, combatir el estigma y conocer cómo prevenir contagios, identificar síntomas y saber a dónde acudir según cada situación.

Entre los recursos que ofrece, el apartado 'Hazte la prueba' dibuja un mapa sencillo de todo el proceso, desde la visita al centro y la toma de muestras, hasta el tratamiento en caso necesario. Además, incluye acceso directo a los lugares donde se realizan las pruebas.