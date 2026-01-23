SEMES celebra el estreno de Urgencias y Emergencias en el MIR: "Lo ocurrido en Adamuz muestra la necesidad de expertos"

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del SUMMA 112. - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La convocatoria del examen MIR de este sábado incorpora por primera vez plazas de formación en Medicina de Urgencias y Emergencias, una medida que, según la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES), permitirá mejorar la calidad y la seguridad de la atención a los pacientes. La entidad subraya que la necesidad de contar con especialistas en este ámbito ha quedado demostrada tras el reciente accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba).

"Lamentablemente, con el accidente de tren se ha podido comprobar que se necesitan profesionales expertos en situaciones de este tipo. Solamente la especialidad de Urgencias y Emergencias ofrece la formación para atender a estos pacientes", ha señalado el presidente de SEMES, Tato Vázquez, en una entrevista a Europa Press.

Asimismo, Vázquez ha explicado que la nueva especialidad era una reivindicación histórica de SEMES y una necesidad del sistema, que además supondrá que España se "iguale" con los países europeos, donde la formación está implantada desde hace años.

La nueva especialidad se estrena en el MIR con 82 plazas, una cifra adecuada para SEMES, aunque esperan que vaya aumentado con el paso de los años. "Estamos contentos con las 82 plazas convocadas porque hay que empezar de alguna manera. Una nueva especialidad con 700 plazas no tendría lógica. Hay que tener en cuenta que se debe testar el funcionamiento del sistema, así como las unidades docentes y que se ajuste el programa oficial de la especialidad a lo que realmente se quiere para estos servicios", ha detallado.

No obstante, Vázquez ha advertido de que, según el 'Informe de oferta y necesidades de médicos especialistas 2023-2035' del Ministerio de Sanidad, Urgencias y Emergencias será la especialidad médica más deficitaria y envejecida del país en la próxima década. En este sentido, ha subrayado que el documento apunta a que Urgencias se convertirá en la especialidad más envejecida a partir de 2029 y estima necesarias entre 500 y 700 plazas MIR anuales para garantizar el relevo generacional.

FORMACIÓN INNOVADORA

En relación con la formación de la nueva especialidad, Vázquez ha señalado que se trata de un modelo "muy innovador" y se ha mostrado convencido de que resultará atractivo para los estudiantes. Según ha explicado, la formación se articulará en torno a tres ámbitos docentes: un hospital de referencia, un hospital comarcal y los servicios de emergencias. "En el caso del hospital comarcal, hay que tener en cuenta que se atienden las mismas urgencias, pero con menos recursos, lo que exige una mayor capacidad resolutiva del profesional".

Tras ello, el presidente de SEMES ha lamentado el retraso en la publicación de la lista definitiva de admitidos al examen MIR, al considerar que esta demora ha podido generar ansiedad entre los aspirantes. "Estas cuestiones generan un tremendo estrés emocional en el opositor, que lleva al menos un año preparándose de forma intensiva para la prueba", ha agregado.

Por último, Vázquez ha deseado suerte a los futuros médicos y que puedan escoger la especialidad que más les guste, confiando en que muchos de ellos opten por Urgencias y Emergencias, que ha definido como "la más bonita del mundo".