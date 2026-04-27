Archivo - SEMES asegura que la especialidad de Enfermería de Urgencias daría una respuesta "mucho más adecuada" a las anafilaxias - SONIABONET / ISTOCK - Archivo

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de Enfermería de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES), Carmen Casal, ha destacado que "una aparente mejoría inicial" de una anafilaxia "puede llevar a no acudir a un Servicio de Urgencias, a pesar de que la reacción puede reaparecer o agravarse horas después", por lo que es necesaria más concienciación, para la que sería útil la especialidad de Enfermería de Urgencias y Emergencias, que daría una respuesta "mucho más adecuada".

"La anafilaxia es una reacción sistémica grave que puede comenzar con síntomas aparentemente leves, como picor o ronchas en la piel, pero evolucionar rápidamente hacia dificultad respiratoria, bajadas bruscas de tensión o pérdida de conciencia", ha explicado, tras lo que ha subrayado que "su progresión puede ser fulminante, lo que la convierte en una auténtica carrera contra el tiempo".

En este contexto, y debido a que en España se producen entre 1.600 y 14.000 casos de anafilaxia cada año, Casal ha divulgado que, "pese a la asociación habitual entre primavera y alergia, la mayoría de las anafilaxias no están causadas por el polen". "Los desencadenantes varían según la edad: en la infancia y la juventud predominan los alimentos, mientras que en la edad adulta son más frecuentes las reacciones a medicamentos", ha explicado, para añadir que "a ello se suman las picaduras de insectos, cuyo riesgo aumenta con el buen tiempo".

SEMES, que ha señalado que las anafilaxias se presentan como el mayor riesgo asociado a las alergias, ya que se trata de reacciones graves "que pueden poner en peligro la vida en cuestión de minutos", ha insistido en que, aunque su mortalidad es baja, se trata de un problema creciente y, en muchos casos, evitable si se actúa con rapidez. Esta puede evolucionar de forma repentina, por lo que reconocerla a tiempo resulta clave para evitar complicaciones graves.

AUMENTO DE CASOS

Además, ha puesto de relieve el aumento de los casos de anafilaxia en los últimos años, especialmente en población infantil, lo que "refleja la creciente relevancia de esta patología". Esto "pone de manifiesto la necesidad de reforzar tanto la formación de los profesionales sanitarios como la capacidad del sistema para abordar de forma segura y eficaz una patología que puede evolucionar rápidamente y comprometer la vida del paciente", ha incidido.

Al respecto, ha declarado que los errores en su identificación y manejo pueden resultar especialmente peligrosos, ya que su fácil confusión en sus primeras fases con una reacción leve lleva a un retraso en la actuación adecuada en un momento crítico. También es frecuente recurrir a antihistamínicos o corticoides como primera respuesta, pese a que no sustituyen al uso de adrenalina, tratamiento indicado en estos casos.

Por todo ello, SEMES ha demandado de nuevo la citada especialidad, que sería beneficiosa "tanto en la atención inmediata como en la educación sanitaria de la población". Así, "su intervención en los primeros minutos resulta clave para el pronóstico del paciente, mediante la identificación precoz de la anafilaxia, la administración rápida del tratamiento indicado, la monitorización de constantes y el soporte vital", además de "la coordinación con el resto del equipo sanitario para garantizar la continuidad asistencial", ha finalizado.