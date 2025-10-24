SEMERGEN resalta la importancia del médico de familia en elabordaje del dolor crónico y las necesidades paliativas

MADRID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) ha resaltado la importancia del médico de familia en el abordaje del dolor crónico, así como en las necesidades paliativas de los pacientes.

Durante las 3ª Jornadas de Actualización en Dolor y Cuidados Paliativos, celebradas en Madrid, SEMERGEN ha puesto de relieve la cercanía y el enfoque integral que ejerce el médico de familia a la hora de atender a pacientes con dolor persistente o que se encuentran al final de la vida.

Para la Sociedad, se trata de situaciones que requieren un firme compromiso con una atención personalizada, efectiva y basada en la mejor evidencia científica disponible, que respete la dignidad, las preferencias y las múltiples dimensiones de cada persona.

"El programa de este evento está orientado en dos itinerarios: dolor y paliativos. A través de su carácter amplio y práctico, estas jornadas destacan el papel que pueden y deben desempeñar los médicos de familia a la hora de detectar y abordar el dolor crónico y las necesidades paliativas de los pacientes", ha señalado el coordinador del Grupo de Trabajo y presidente del Comité Organizador del Congreso, Francisco Javier Resa.

En el caso de las necesidades paliativas, el doctor destaca que "parece que la mayoría de los esfuerzos se siguen centrando en reivindicar un mayor desarrollo de los equipos especializados, especialmente en el ámbito hospitalario. Sin embargo, se olvida que, sin una apuesta decidida por un modelo integrado que incluya la intervención activa de la Atención Primaria, nunca será posible una atención verdaderamente universal y equitativa".

El programa también se compone de mesas redondas como 'Nuevas perspectivas en el abordaje del dolor', 'Dolor persistente no oncológico: Dónde nos encontramos y hacia dónde queremos ir' e 'Inteligencia artificial en el manejo del dolor persistente: aplicaciones específicas y desafíos inmediatos'.

Además, los asistentes también podrán acudir a diferentes seminarios, entre ellos 'Cuando el final se acerca: Detección y manejo de la situación de agonía en el domicilio', 'Detección de necesidades paliativas en la consulta: ¿misión imposible?', 'De la teoría a la consulta: uso seguro y efectivo de opioides en Atención Primaria' y 'Actualización en el abordaje del dolor neuropático'.

Por otro lado, también se celebrará el taller 'Manejo de la vía subcutánea. Sedación paliativa en el domicilio', además de las píldoras de actualización 'Cuidar más allá del síntoma: anticipar, comunicar, acompañar' y 'Comprender mejor el dolor: tres miradas más allá de lo cotidiano'.

La última actividad de las jornadas tendrá lugar el sábado. La mesa, bajo el título 'Manejo de las situaciones urgentes en la atención paliativa domiciliaria', será moderada por la doctora Manuela Sánchez, miembro de los Grupos de Trabajo de Comunicación, Urgencias y Dolor y Cuidados Paliativos de SEMERGEN. Durante el Congreso también se presentarán comunicaciones científicas y, en el acto de clausura, se entregarán los premios a las mejores aportaciones en investigación y práctica clínica.